La selecció oficial a concurs per a la 12a edició del Cerdanya Film Festival, que tindrà lloc del 7 al 15 d’agost a Puigcerdà, ha seleccionat 99 obres després «d’un exhaustiu procés de selecció per part del comitè de programació del festival», com expliquen els promotors. La tria, que ja es pot consultar a la web del certamen , inclou projectes nacionals i presència internacional de països com ara Brasil, Xipre, Corea de Sud, França, Índia, Iran, Malàisia, Moldàvia, Suècia, Suïssa i Turquia.

Les peces incloses a Secció Oficial competiran pels premis del jurat oficial, del jurat jove i el Premi del públic, i participaran a les categories de Premi mirada social, Premi memòria, Millor direcció, Millor guió, Millor actriu i Millor actor, Millor film emergent, Millor curtmetratge en català, Millor curtmetratge d’animació, Millor fotografia, Millor disseny de so i Millor muntatge.

La selecció de curtmetratges reuneix 90 peces dividides en 4 seccions: Curtmiratges, Nocturna, Infantil i Curts documentals, oferint, expliquen els seus promotors, «una mostra eclèctica d’obres que transiten pel drama, el fantàstic, l’animació, el terror, l’aventura i l’acció», amb especial atenció a la producció catalana i nacional però sense perdre de vista la collita internacional.

La selecció de documentals està encapçalada pel títol inaugural, El niño de fuego, opera prima del debutant Ignacio Acconcia que mostra la història d’Aleixo Paz, un jove que va patir un accident que li va provocar cremades a més del 90% del seu cos i que ha trobat en el rap un al·licient per tirar endavant. El bloc de cinefília està compost per 5 sessions de llargmetratges de ficció.

Ja es poden adquirir les entrades individuals així com els tres tipus d’abonaments disponibles. Les entrades també es podran comprar a taquilla abans de cada sessió. El Festival Internacional de Cinema de Cerdanya és un festival soci de Catalunya Film Festivals i a Costa Brava – Girona Festivals i Festival Qualificador pels Premios Goya 2022. Tota la informació ja es pot trobar a la web cerdanyafilmfestival.cat