Les entrades per als concerts de les cantants Beth i Andrea Motis programats dins de la 8a edició de Sons del Camí s’han exhaurit aquest migdia i, per tant, en ambdós casos no hi haurà venda d’última hora a taquilla. Així, s’ha completat l’aforament previst a l’escenari dels Jardins de la Cova de Sant Ignasi, la qual cosa suposa la suma de mig miler d’espectadors.

Del tercer concert programat per aquesta setmana amb Xavier Sabata i Dani Espasa, i que tindrà lloc dins la Basílica de la Seu demà dijous a les 20.30 h, encara se’n poden aconseguir entrades anticipades. Xavier Sabata, contratenor de renom internacional que ha treballat a Londres, Nova York, París, Austràlia i Luxemburg, oferirà un recital únic sobre les cantates italianes de Handel, acompanyat pel clave de Dani Espasa.

Les entrades anticipades per als concerts de Sons del Camí es poden comprar a través del web sonsdelcami.cat i, presencialment, a l’Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10) per un preu únic de 15 euros. També es poden adquirir a taquilla per un preu de 18 euros, una hora abans de cada concert, si encara en queden de disponibles.

El concert d’Anna Andreu no es podrà reprogramar

El concert de la cantautora Anna Andreu que havia d’obrir el cicle de música el passat 14 de juliol i que es va haver de suspendre per baixa mèdica de l’artista no relacionada amb Covid, finalment no es podrà reprogramar a causa dels compromisos professionals de la cantant i la impossibilitat de trobar una data adient per a dur-lo a terme. Tots aquelles persones que tinguin l’entrada comprada, se’ls serà retornat l’import de les entrades a partir de demà dijous a través del mateix canal amb el qual les van adquirir.

Càritas Manresa

Recordar que com a cada edició del cicle Sons del Camí hi ha un espai solidari. A l’accés de cada espai de concert hi haurà un espai per a Càritas Manresa, entitat que donarà a conèixer la seva tasca social als espectadors i serà receptora dels donatius amb finalitats solidàries de totes les persones que així ho desitgin.

Dins del projecte Manresa 2022, Sons del Camí està organitzat per l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa. Compta amb la col·laboració de Fundació La Cova de Sant Ignasi, La Seu de Manresa, Sant Andreu Salut i Càritas Manresa, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme i Fundació La Caixa.