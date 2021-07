Després de les confirmacions de Laetitia Sadier, Rombo, Iris Deco, Ana Gallart, Luana Roca i Laboratori d’Aire, el Festival Artístic del Barri Antic (FABA) anunciava ahir el gros del cartell d’un certamen que portarà a l’Anònima art, música i cultura del 26 de setembre al 2 d’octubre. Hidrogenesse, Ferran Palau, Rodrigo Laviña y su combo o Colectivo Du-Da són alguns dels noms que passaran, també, per l’antiga fàbrica manresana.

El FABA donarà el tret de sortida el dia 26 de setembre amb una triple actuació en format pla seqüencial. Ferran Palau, b1no i Iris Deco seran els protagonistes d’aquesta producció especial que comptarà amb diverses col·laboracions. El dia 2 d’octubre el FABA rebrà a la líder del grup Stereolab. L’artista francesa presentarà el seu nou format de directe en solitari. Rodrigo Laviña y su combo (amb bona part de músics bagencs) actuarà el mateix dia així com el duo electrònic Hidrogenesse, que aterra per primer cop a Manresa amb el seu últim treball Joterías Bobas. Per la seva banda, el Colectivo Du Da proposarà imaginar nous presents i futurs des de sensibilitats crítiques.

El cartell del FABA d’enguany recull també, com una aposta pel talent local, un conjunt de propostes KM-0 de la Catalunya Central: OBAC; Juliø & £thin Mzngo; Sara Villarta; Iris Deco amb el seu nou disc Golden; Iris Muñoz amb El caminar de las madres; Hidepeck; Anna Llimós i Luana Roca. El festival també sumarà noms destacats de l’escena catalana emergent, alguns ja anunciats, com Aloha Bennets, b1no, Pau Mondelo, Iris San, Ana Gallart i Rombo. Aquest grup d’artistes actuaran el dia 2 d’octubre en diversos horaris, excepte b1no, que tocaran durant la jornada inaugural del 26 de setembre.

Finalment, el FABA també tindrà produccions pròpies com cada any. Les primeres confirmades són Paula Illescas + Sergio Lairisa, que realitzaran el programa plegats en directe durant la pròpia Llotja del festival i el col·lectiu Gimnàstica: Laboratori d’aire, una reflexió, observació i investigació del rastre del vent. El cartell final s’anunciarà el setembre.