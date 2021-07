"One piece", el manga més venut de la història i un fenomen també en la seva adaptació televisiva, celebra aquest divendres l'emissió del seu capítol 1.000 amb una marató de cinema en cinc sales Kinépolis d'Espanya, entre elles la que el grup té Barcelona, on es projectaran els seus dos últims llargmetratges, "Gold "i" Estampida".

"Fans de tota la vida, entusiastes del manga, amants de l'animació, cinèfils i qualsevol persona a qui li piqui la curiositat podran submergir-se en l'anime d'èxit mundial i gaudir-ne en pantalles de cinema", assenyala la agència Cosmocover en un comunicat.

Escrit i il·lustrat per Eiichiro Oda, la sèrie explica la història d'un jove anomenat Monkey D. Luffy i les seves aventures per aconseguir el somni d'arribar a ser el rei dels pirates i aconseguir un tresor llegendari.

A més d'haver venut més de 500 milions de còmics a tot el món, "One piece" és considerat, així mateix, un dels exponents més importants i influents de l'animació japonesa, que està a punt d'arribar al seu capítol número 1.000 des que el 20 d'octubre del 1999 es va emetre el seu primer lliurament.

Per celebrar aquesta efemèride, Toei Animation Europe, el seu soci habitual Selecta Visión i Kinépolis Espanya s'han posat d'acord per dur a la gran pantalla als estimats pirates en una marató cinematogràfic que tindrà lloc a cinc sales Kinépolis. Madrid, València, Granada, Alacant i Barcelona seran les ciutats on es podrà gaudir d'aquest esdeveniment format pels llargmetratges "Gold" i "Estampida", que van ser estrenats inicialment el 2016 i 2019, respectivament.