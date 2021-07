El tenor barceloní Emili Vendrell i Ibars (1883-1962) va ser conegut popularment com «la veu del poble», «l’angelet del barri», «el cantaire de Catalunya» però, també, com «El Francisquito» (la seva obra més interpretada va ser Doña Francisquita. I el tenor sallentí Roger Padullés, acompanyat del pianista del Lluçanès Jordi Armengol i de l’actor Ferran Frauca, homenatjaran avui al Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós una figura cabdal de la cultura catalana de la primera meitat del segle XX i un músic perseguit per una dictadura que va veure en ell una amenaça pel fet de ser un català de projecció internacional. Així, la producció Emili Vendrell: la veu del poble oferirà al públic un passeig per la vida del tenor: l’aprenentatge amb Lluís Millet (Cançó del lladre), els primers recitals (No et duc rancor), les primeres crítiques, la sarsuela, la condemna a mort i els seus mestres. El concert, que tancarà el festival, començarà a les 22.15 h, als jardins de Sant Benet.