La 39a edició de La Setmana del Llibre en Català se celebrarà de nou al Moll de la Fusta de Barcelona, entre el 10 i el 19 de setembre, el doble de dies de l’any anterior. La Setmana tindrà 227 expositors repartits en 69 mòduls (l’any passat, 224 expositors en 66 mòduls), 270 novetats editorials i 250 activitats. Així mateix, l’escriptor, el poeta i activista cultural Biel Mesquida rebrà el 25è Premi Trajectòria, s’homenatjarà el periodista Xavier Graset, Premi Difusió 2021 i l’anoienca Gemma Romanyà (Capellades, 1945-2018), empresària del sector de les arts gràfiques, que va dirigir la Impremta Romanyà Valls, des del 1973, i que va ser una important mecenes cultural catalana. En aquesta edició, hi participaran dos autors internacionals Katharina Volckmer, de la mà de Penguin Random House, i Douglas Stuart, de la mà del CCCB. Regina Giménez serà l’artista col·laboradora de l’edició. I entre les activitats hi haurà 175 presentacions i taules rodones adreçades als públic adult; 60 al públic familiar; 150 signatures d’autors i autores, i 28 itineraris literaris, 9 dels quals s’han programat fora de Barcelona gràcies a la col·laboració amb Òmnium Cultural. L’any passat hi va haver 180 activitats i 200 signatures.