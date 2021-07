Actuar a Manresa era com jugar a casa. Així ho va compartir la surienca Beth amb les 250 persones que dimecres van esgotar les localitats del concert que va oferir als jardins de la Cova dins del cicle Sons del Camí. «Avui és un concert molt especial perquè hi ha molta família i amics». Acompanyada d’una banda de cinc músics formada per Marcel Botella (teclat), Pablo Garrido (guitarra acústica), Miquel Sospredra (baix), Dídac Fernández (bateria) i Albert Solà (guitarra elèctrica), la cantant no va amagar l’emoció d’actuar a la capital del Bages i l’agraïment al públic per haver exhaurit les entrades.

Presentava nou disc, Origen, un treball amb temes en català, castellà i anglès que inclou cançons escrites fa anys i que tenia guardades en un calaix, però també temes recents. I aquest va ser el format del directe, peces en els tres idiomes i alternant cançons del nou disc amb d’altres d’anteriors treballs que no podien faltar al repertori com Terra trencada o Temps de canvis. Malgrat admetre que abans del concert estava nerviosa, un cop va trepitjar l’escenari pocs minuts després de les nou del vespre se la va veure gaudir. Ho deien els seus somriures i els gestos de complicitat i d’interacció amb el públic.

Beth va anar desgranant cançons amb la posta de sol com a teló de fons. Del nou disc va interpretar Vals, Dudas, «escrita fa molts temps a l’inici d’una relació molt turmentosa», o Medicina, «dedicada als dos cadellets que tinc a casa» referint-se als seus dos fills que també eren al concert. Love the music, que la surienca va escriure poc després de sortir del programa OT quan se’n va anar a viure a Londres. «Sentia que no tenia el control de la meva carrera i que no em deixaven mimar la música com jo volia». I cançons molt recents com Go inside, que tanca el disc i que la cantant va escriure durant el confinament.

A banda de públic local i comarcal, al concert hi havia gent vinguda d’altres poblacions del país com Granollers, Barcelona o Reus. Fidels seguidors que no es van voler perdre l’oportunitat de compartir el directe de la cantant. Per a ells va ser el tema Respira. Un alenada d’aire fresc en un xafogós vespre de juliol custodiat per una lluna gairebé plena.

Amb Tots els botons, «una cançó que m’estimo molt» encarava la recta fina del recital. Últims cartutxos amb Que tremolin els arbres, amb la col·laboració del públic, i Quan. I sí, final del concert però no de la vetllada: arribava el moment de signar discos i de fer-se fotos amb qui ho volgués.