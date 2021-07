El compositor manresà Miquel Coll (1978) serà avui a Vic, dins el marc del Festival Nits de Cinema Oriental, per presentar la pel·lícula Butterflies del català establert a Taiwan Albert Ventura. Coll signa la banda sonora d’un film que es projecta a la secció oficial i que es podrà veure a L’Atlàntida, a 2/4 de 7 de la tarda. A causa de l’excepcional situació que es viu arreu per la pandèmia, el director no podrà ser a l’estrena del film. Serà Miquel Coll, qui representarà l’equip de la pel·lícula. Com explica el compositor manresà, «la pel·lícula, que té un ambient opressiu, neix arran dels conflictes a Hong Kong. A Taiwan hi havia por que es traslladessin allà i l’Albert va plasmar el que es respirava al carrer a través de les imatges».

En un futur proper, Taiwan s’ha convertit en una província ocupada d’un imperi opressiu. Després de ser acusada pel nou Règim d’amagar la ubicació de la seva família rebel, Yu escapa de la presó. Aquest és l’argument del film, «una distòpia», apunta Coll però, també, una «història d’amor». Ventura i Coll que, precisament, es van conèixer en un festival a Taiwan, han treballat junts en diverses ocasions.

Butterflies està rodada i ambientada a Taipei, però té una forta empremta catalana. No només per Ventura i Coll, també hi ha la col·laboració de la santpedorenca Anaïs Vila en un tema. Coll va perfilar la banda sonora aïllat a casa seva amb covid. «Durant més de 50 dies vaig estar sol, i en el resultat final s’hi pot veure aquesta angoixa que sentia en aquell moment. Transmet la sensació d’ofec de la trama».

La relació entre Albert Ventura i Miquel Coll es remunta temps enrere, i el músic recalca la importància dels colors en la forma de treballar del director. «L’Albert és molt conceptual. Parteix d’uns colors determinats i a partir d’aquí parlem molt i posem en comú les idees que tenim». Per a Coll també és una manera d’estructurar-se. Al film, el vermell simbolitza el passat i el blau, el futur. «A partir de punts com aquest és més senzill imaginar la música», remarca.