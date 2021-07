Ja fa 25 (25!) anys que Space Jam va arribar als cinemes de tot el món. A l’estela de pel·lícules infinitament superiors com Qui va enganyar Roger Rabbit?, apostava per unir animació i imatge real per aconseguir que la gran estrella de la NBA, Michael Jordan, jugués un partit de bàsquet al costat dels personatges més emblemàtics del cartoon de la Warner, amb Bugs Bunny al capdavant. Era tan divertida com intranscendent, i de fet va funcionar molt millor als Estats Units que no a països com al nostre, on el seu protagonista era conegut però no despertava tantes passions com allà.

El rumor d’una seqüela no era nou, però sorprèn que hagi acabat succeint: primer, perquè la història no dona per a gaire més que un reemake encobert, i després perquè si bé hi ha gent que li deu tenir un afecte generacional, la pel·lícula original no és precisament de les que s’ha mantingut a la memòria col·lectiva. En tot cas, s’estrena avui, porta per títol Space Jam: Noves llegendes i, efectivament, en essència és una repetició d’esquemes. Ara, però, qui lidera el repartiment és LeBron James, que té al seu favor un carisma indiscutible i una legió de mares i pares disposades a repetir l’experiència de fa 25 anys amb els seus fills.

La història comença quan Dom, el fill de LaBron James, és segrestat per una misteriosa intel·ligència artificial que el manté captiu en una realitat alternativa. El jugador de bàsquet només tindrà una manera de recuperar-lo: jugar un partit en què comptarà amb l’ajuda dels cartoon de la Warner. El problema? Que cap d’ells té els coneixements ni la disciplina per afrontar un enfrontament d’aquestes característiques, i James els haurà de sotmetre a un dur entrenament per poder salvar Dom de les urpes del seu segrestador.

La crítica nord-americana ha estat unànime a dir que la pel·lícula, assumint que es tracta d’un producte per a tots els públics, funciona moderadament bé com a entreteniment i brilla en l’aspecte tècnic (l’original ja era un petit prodigi, en això), però al mateix temps sembla que la Warner s’ha passat de frenada a l’hora de col·locar-hi homenatges als seus propis invents. Sigui com sigui, el que serà interessant de veritat és comprovar si la marca es manté viva tants anys després i si aconsegueix funcionar als mercats internacionals, i més en un moment en què la competència són ni més ni menys que Marvel, Disney i Dreamworks.

Al costat de LeBron James, el repartiment inclou Cedric Joe, Don Cheadle, Sarah Silverman, Steven Yeun, Michael B. Jordan, Rosario Dawson, Gabriel Iglesias, Martin Klebba, Xosha Roquemore, Khris Davis, Katie McCabe, Anna Sofie Christensen, Chris Paul, Skyler Bible, Peter Cornell, Mike Strong i la protagonista de la magnífica sèrie Star Trek: Discovery, Sonequa Martin-Green.

L’actriu i cantant Zendaya és un dels al·licients del film, on presta la seva veu a Lola Bunny. Aquest any també la veurem a dues pel·lícules esperades: l’adaptació de Dune que firma Denis Villeneuve i, sobretot, Spiderman: Sin camino a casa, un dels títols que ha de marcar el futur de Marvel. En paral·lel, Zendaya ha de reprendre el rodatge d’Euphoria, que ha de tornar a HBO el 2022.