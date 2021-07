Després d’un any d’inactivitat forçosa amb la pandèmia com a escull, torna el Festival Gong a les coves de Collbató. Serà la quinzena edició i serà especial, primer pel retorn i, després, perquè abandonarà l’interior de les coves per traslladar-se a la terrassa del Gong, un espai obert amb capacitat per a 170 persones i que garanteix la bona ventilació i les distàncies de seguretat. El festival, que comença demà, proposarà quatre concerts entre dissabte i diumenge.

Les propostes musicals del festival abracen les noves sonoritats, amb instruments petits i de nova creació, les músiques del mon, la música espiritual i cantautors de proximitat. El director del certamen, Albert Blancafort, explica que aprèn a cada nova edició: «Cada any descobreixes nous instruments i tendències perquè a mesura que el Gong suma edicions ens arriben noves propostes. És un luxe poder descobrir-les». Al Gong ha sonat des de la Txalaparta, del País Basc passant per l’orgue de vidre o els gongs tibetans.

Enguany , l’edició comptarà amb quatre concerts repartits entre dissabte i diumenge amb la participació de l’artista resident del festival, Ravid Goldschmidt, nascut a Israel i que des del 2005 participa en el certamen. Actuarà dissabte a les 9 del vespre. És un dels pocs músics en tot el món que es guanya la vida amb el handpan, un instrument format per dos cascs metàl·lics amb ornaments harmònics que produeixen un so molt especial en ser colpejats per un martell. Dues hores més tard, a les 11 de la nit, tocarà Gèls, un duet format per pare i fill que té com a motor musical un kamele n’goni (una mescla entre arpa i llaüt habitual a l’Àfrica occidental) i una guitarra. Una fusió que pretén portar al públic del Gong un trencaclosques musical intercultural.

Diumenge serà el torn del cantautor de Collbató Ferran Palau, que actuarà a les 9 del vespre. Palau, que ja va actuar en la darrera edició abans de la pandèmia, repetirà per presentar, ara, el seu darrer treball, Parc. Després de Palau, i com a cloenda d’aquesta quinzena edició, serà el torn d’Elisa Mas, una cantant autodidacta d’Igualada que va iniciar la seva carrera a Bristol amb jam sessions i que presentarà Íntim, amb un programa de versions del repertori indie i rock. Actuarà a les 11 de la nit acompanyada de la seva guitarra i, en alguns temes, per la caixa rítmica.

Una de les claus de l’èxit del festival, a banda de la proposta musical, és l’emplaçament. Com explica Blancafort, «qui ve paga per a una experiència. No només és el concert, sinó que és també el fet d’estar a les coves, després baixar a peu i sopar a la terrassa mentre comença el següent espectacle». La sonoritat de la cova, en la qual en aquesta edició no hi haurà música, «no genera reverberació. Té una acústica natural i immillorable».

La proposta gastronòmica la signarà Happy Foods, projecte que va guanyar el premi del programa Joc de cartes de TV3. «Menjar sa, de qualitat i que acompanyarà l’experiència dels concerts», subratlla Blancafort. De 20 a 24 h.