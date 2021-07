El Festival Gong queda ajornat fins al proper cap de setmana per culpa del risc d’incendis a la Catalunya Central, com ahir van explicar els promotors a través d’un comunicat. L’activació del nivell 3 del Pla Alfa ha tallat l’accés al parc natural de Montserrat, que estarà vigilat pels Mossos d’Esquadra i Agents Rurals.

El certamen s’havia de celebrar entre avui i demà a la nit, amb un total de quatre concerts. Després d’un any d’absència a causa de la situació sanitària, des del propi certamen confirmen que es mantenen tots els concerts per al proper cap de setmana i que «confien que els assistents hi puguin anar». Les entrades seran vàlides i no caldrà fer cap canvi. Però qui no pugui assistir al festival pot demanar el retorn dels diners. Caldrà contactar a través d’aquest correu: info@gong.cat

Així, entre el 31 de juliol i l’1 d’agost, el Gong acollirà a Ferran Palau, Ravid Goldschmidt i la veu d’Anthony Kmeid, el duet Gèls (format per pare i fill) i la cantant autodidacta Elisa Mas.