Manresa celebra aquest 2020 els 60 anys del rodatge de la pel·lícula Plácido, dirigida per Luis García Berlanga. I ho ha fet amb diferents iniciatives i activitats. Però no podem oblidar la banda sonora que acompanya tot el film, escrita per Miquel Asins Arbó (Barcelona, 1916-València,1996), compositor, director d’orquestra i professor al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (1976-1985), reconegut amb el Premio Nacional de Música (1950), Premi Ciutat de Barcelona (1954) i membre de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de València (des del 1980). La seva valuosa aportació musical queda anotada en la tesi doctoral de José Miguel Sanz García Miguel Asíns Arbó: Música y cinematografía. Análisis músico-visual de sus composiciones en la filmografía de Luis García Berlanga, presentada a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat Valenciana (2008).

Centrant-nos en la banda sonora de Plácido, aquesta és una música simpàtica, expressiva, ambiental per a una pel·lícula amb humanitat, humor i sorna. Musicalment és un fox-trot lent, escrit per a flauta, clarinet, clarinet baix, saxofon alt i tenor, dues trompetes en Si bemoll amb sordina, i guitarra. De ritme binari, és una melodia ballable com les que tocaven les orquestrines de l’època. També hi ha música de fons de nadales, com Dime Niño de quien eres i Campana sobre campana. El mateix compositor deia: «El tema musical de Plácido es un simple fox-trot que rezuma melancolía, sonrisa y lágrimas a flor de piel con un ropaje instrumental de hoja de parra». Fou editada per Unión Musical Española (1963), afegint tres saxofons, trombó, piano, contrabaix i bateria.

Seguint amb la música de Plácido, també hi va participar, acompanyant la comitiva que surt de l’estació de tren, una banda de música formada per Joan Camp Reboso, Joan Adam Casanovas, Josep Barrull Cuenca, Josep Martos Martínez, Joaquim Miralles Jorba, Jacint Planas, Joan Planell Ros, Elies Pujol Cots i Evaristo Renalias Alegre, amb el vestit d’uniforme i amb gorra, que era la que portava l’Agrupació Municipal de Música. Tots ells formaven part de l’Agrupació Municipal de Música, creada el 1946, tot i que el director titular de la formació era Damià Rius Vilella. En propers articles ampliaré la informació dels components de la que, popularment, anomenaven Banda de Música i que també formaven part de les nombroses orquestrines i cobles que va tenir Manresa en aquells anys.

Finalment, cal no oblidar que també va participar en la pel·lícula la Banda de Cornetes i Tambors de la Creu Roja, i protocol·làriament la comitiva va ser encapçalada pel Cavaller de la ciutat, a dalt de cavall, amb la bandera de Manresa, dos heralds vestint la dalmàtica amb la trompeta i dos macers uniformats amb la maça.