L’univers Marvel, una de les franquícies de Hollywood més omnipresents en el segle XXI, torna a la pantalla gran. El seu nou lliurament profunditza en una dels integrants dels Venjadors, la Vídua Negra. Aquesta dona enigmàtica, també coneguda com Natasha Romanova, es veurà obligada a enfrontar-se als fantasmes del passat i haurà de fugir perquè s’ha teixit una conspiració per assassinar-la. La desintegració de l’URSS i el final de la guerra freda constitueixen el rerefons històric d’aquesta nova epopeia de superherois que adopta indissimuladament el model del tràiler d’espionatge i cosmopolita. I així, la nissaga mítica de James Bond apareix com un dels principals referents del nou llargmetratge de la Cate Shortland. Viuda negra es diferencia d’altres adaptacions cinematogràfiques dels còmics de la Marvel perquè destaca la seva voluntat de bastir un guió suficientment sòlid a l’hora de perfilar els seus personatges i els seus conflictes. La darrera pel·lícula de la realitzadora australiana (va cridar l’atenció amb El síndrome de Berlín, un tràiler absorbent) sobresurt, eminentment, perquè configura un drama familiar, amb una reacció suggeridora entre el personatge central i la seva germana. Aquest vessant intimista aporta un toc mínimament diferent i interessant a una superproducció que també ens proporciona la coneguda recepta del cinema d’acció més vertiginós i adrenalínic. Shortland no ha signat una aventura memorable i trencadora, però ens assegura un espectacle manufacturat amb una solidesa dramàtica inhabitual. Un formidable repartiment possibilita que l’emoció assoleixi la intensitat necessària. La meravellosa (i versàtil) Scarlett Johansson està molt ben acompanyada per la Florence Pugh, la Rachel Weisz i el William Hurt.