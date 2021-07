Diode, Mar Grimalt, Joan Peiró Aznar i La Troupe són els finalistes de la 14a edició del Concurs Sons de la Mediterrània, organitzat per Enderrock i el C.A.T. amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa, que acollirà la final el dijous 14 d'octubre a la nit, a la Taverna de la Fira.

Diode

Arenys de Mar

El duet arenyenc Diode, integrat pel violinista Joan Torrentó i el guitarrista Pau Mainé, arranja i interpreta melodies tradicionals. El grup prepara el seu debut amb estàndards com "El testament d'Amèlia", "El mariner" o "La Dama d'Aragó". La proposta, creada el 2020, rescata repertori folklòric passant-lo pel seu filtre personal sense perdre l'essència de les arrels. Els dos integrants tenen formació clàssica i de jazz, i participen activament en altres projectes com ara Swing Engine, la Big Band OJO o un espectacle amb l'escriptor Lluís-Anton Baulenas. Durant les seves carreres individuals han actuat al Palau de la Música, la sala Jamboree, l'Auditori de Terrassa i la sala Clap de Mataró, entre altres.

Mar Grimalt

Felanitx

L'artista felanitxera de 25 anys Mar Grimalt assegura que engronsa les cordes de la guitarra per mirar d'empetitir els neguits i consolar les pors. Recentment ha descobert la percussió ibèrica com a eina d'expressió per donar una dimensió diferent a la seva música i, fins i tot, a les paraules escrites per altres poetes, com Miquel Bauçà o Maria-Mercè Marçal. Emmirallada en les veus de Maria del Mar Bonet, Sílvia Pérez Cruz i Maria Arnal, i en la música d'artistes llatinoamericanes com La Lá i Perotá Chingó, la cantautora folk mallorquina confessa que treballa en la recerca del seu jo sonor, obert a la mutació, l'experimentació i el joc, però encaminat a crear una atmosfera propera, càlida i fràgil.

Joan Peiró Aznar

Potries

El guitarrista i versador nascut a Potries (la Safor) Joan Peiró Aznar es va dedicar sobretot a la guitarra clàssica els primers anys de formació. A la vegada i a peu de carrer va anar coneixent el swing i el jazz manouche. A més d'estudiar diversos gèneres i tradicions musicals, s'ha dedicat a recuperar les danses de carrer de la seva comarca. També forma part d'Aigua, un duo amb l'acordionista diatònica belga Lies Hendrix –amb qui ha gravat Noninó (Segell Microscopi, 2021)–, i del grup Aayaam, on fa dialogar la música valenciana amb la del nord de l'Índia i el maqam del llevant mediterrani. Al llarg de la seva trajectòria ha volgut dignificar la manera de fer valenciana, des del cant de batre fins a l'havanera.

La Troupe

Sant Celoni

La Troupe és una banda de sis músics vallesans, maresmencs, barcelonins i balears nascuda amb el neguit i les ganes de fer ballar a tothom, de recuperar el contacte humà que malauradament ha estat gairebé nul en els últims temps. El sextet es va fundar el 2020 amb la sonoritat característica del mestissatge dels anys noranta, amb la qual han ballat i s'han desinhibit durant hores i hores, fusionada amb la música folk de les tradicions, la terra i el ball. Melodies ballables, varietat d'estils i lletres quotidianes i fresques són alguns dels trets característics de la banda, que pretén portar als escenaris l'alegria i l'alliberament de l'ànima.

El guanyador del concurs, que es donarà a conèixer en el transcurs de la mateixa Fira Mediterrània, obtindrà com a premi la gravació, producció i promoció d'un disc en un estudi professional, una campanya de publicitat i la contractació als principals festivals i cicles de folk del 2022: Festival Internacional Tradicionàrius, Fira Mediterrània de Manresa, Circuit Folc, Música a la Vila del Vendrell, FIMPT de Vilanova i la Geltrú i Ethno Catalonia de Banyoles.

PALMARÈS CONCURS SONS (2008-20)

2020 — LAURA ESPARZA I CARLOS ESTEBAN

2019 — LA COMPANYIA MINIMísssimA

2018 — CLÀUDIA CABERO

2017 — BALKAN PARADISE ORCHESTRA

2016 — CRIATURES

2015 — ROBA ESTESA

2014 — MOX

2013 — INXA IMPRO QUARTET

2012 — ELS LAIETANS

2011 — RIU

2010 — TAZZUF