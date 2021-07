El duet arenyenc Diode, l'artista de Felanitz Mar Grimalt, el guitarrista Joan Peiró Aznar i la banda La Troupe són els quatre finalistes de la catorzena edició del Concurs Sons de la Mediterrània. La final se celebrarà a mitjans d'octubre en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa. El guanyador del concurs rebrà com a premi la gravació, producció i la promoció d'un disc en un estudi professional; una campanya de publicitat i una gira als principals festivals i cicles de folk durant el 2022. El Concurs Sons de la Mediterrània està organitzat per Enderrock i el Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa.

Joan Torrentó i el guitarrista Pau Mainé són els dos integrants de Dioide, un duet caracteritzat per arranjar i interpretar melodies tradicionals. La proposta, creada el 2020, rescata repertori folklòric. Pel que fa a Mar Grimat, la cantautora de 25 anys s'emmiralla en les veus de Maria del Mar Bonet, Sílvia Pérez Cruz i Maria Arnal i en la música d'artistes llatinoamericanes com La Lá i Perotá Chingó. Per la seva banda, el guitarrista i versador de Potries, al País Valencià, a més d'estudiar diversos gèneres i tradicions musicals s'ha dedicat a recuperar les danses de carrer de la seva comarca. La banda La Troupe, integrada per sis músics vallesans, maresmencs, barcelonins i balears, es va fundar el 2020 amb la sonoritat característica del mestissatge dels anys noranta.

El Concurs Sons de la Mediterrània va iniciar-se l'any 2008, amb l'objectiu de promocionar la música folk i la música originària de la Mediterrània en llengua catalana. Grollers de Sa Factoria, el grup RIU i Balkan Paradise Orchestra, han estat els guanyadors en edicions anteriors.