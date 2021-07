La cinquena onada de la covid-19 comença a remetre en terme de contagis, però les UCI continuen omplint-se i Salut preveu que s'arribi a un pic de 700 persones a l'UCI la setmana vinent. Davant d'aquest panorama, la Generalitat preveu que les mesures restrictives no es relaxin fins a finals d'agost, unes obligacions que afecten especialment, durant uns mesos de l'any, juliol i agost, a festivals i festes majors. Davant dels dubtes que provoquen en la ciutadania les limitacions, la pròpia Generalitat ha difós 17 preguntes i respostes relacionades amb l'àmbit cultural. Aquestes, se sumen al toc de queda que afecta a gairebé dues centes poblacions de Catalunya.

1. Es poden dur a terme concerts, festivals i festes majors?

Sí. Asseguts.

2. Podem ballar o estar drets en activitats culturals?

No. Només es poden fer activitats amb persones assegudes, amb distància i mascareta.

3. Es pot dur a terme un acte de cultura popular? I quantes persones en poden formar part?

Sí, es poden fer activitats de cultura popular sempre que es respectin les mesures establertes per la normativa vigent i el Pla sectorial de la Cultura Popular i l’Associacionisme Cultural. Aquest pla permet que les associacions es constitueixin com a grup de convivència. El màxim de participants s’estableix en 25 persones si hi ha contacte físic i en 45 si no n’hi ha. Trobareu més informació detallada en aquest fil explicatiu de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme.

4. Fins quan podem dur a terme una activitat cultural?

Totes les activitats menys els serveis essencials han d’acabar abans de les 00:30 hores de la nit. Les activitats culturals tenen un marge de mitja hora per a desallotjar els espais (fins a la 01:00 de la nit).

5. Si arribem a casa passat el toc de queda perquè hem assistit a un acte cultural, podem acreditar-ho?

Sí. La Generalitat posa a la disposició dels ciutadans un Certificat autorresponsable per a les circulacions entre les 01:00 i les 06:00 hores de la nit, que està disponible al web Gencat Interior. Aquest certificat també serveix per a les persones que retornen al domicili des d’activitat culturals permeses i tinguin desplaçaments més llarg a la mitja hora d’autorització general (a les 00:30 hores finalitzen els actes i a la 01:00 comença el toc de queda). Aquest certificat, acompanyat de proves ara entrades, farà la funció de salconduit. Podeu descarregar-vos el certificat en aquest enllaç.

6. Caldrà dur a terme o mostrar tests d’antígens o certificats de vacunació o d’immunitat en algun cas?

No. Si tothom està assegut, amb distància i mascareta, no es requereix la presentació de tests o certificats.

7. Canvien els límits d’aforament?

No. Continuen sent del 70% en la majoria dels casos, 1.000 persones en espais interiors i 3.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada, amb control d’accessos i aglomeracions i assignació prèvia de seients.

8. I què passa amb els grans espais?

En actes de més de 15.000 persones es permet fins al 20% d’aquest aforament sempre que es facin sectors independents de màxim 3.000 persones.

9. Què més haig de saber?

Que caldrà ser especialment curós amb el manteniment de les distàncies de seguretat, sobretot a l’entrada i la sortida dels actes culturals. S’han d’evitar les aglomeracions en espais públics.

10. Hi ha altres restriccions a partir de les 00:30 hores de la nit?

Sí. A partir d’aquesta hora es limita l’accés als espais públics que tenen possibilitats d’aglomerar persones (platges, places, parcs, etc.). Es limita entre les 00:30 hores i les 06:00 del matí.

11. Es poden fer menjars populars a l’espai públic?

No, s’eliminen per seguretat activitats com botifarrades, arrossades populars, etc.

12. Es pot oferir servei de bar?

Sí. Es permet l’activitat de restauració si existeixen establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració. Quan no s'estigui menjant o bevent, cal dur la mascareta.

13. Quines són les mesures de protecció per al col·lectiu artístic?

Els col·lectius artístics que obtinguin la condició de grup de contacte habitual quedaran exempts del compliment de la distància física interpersonal de seguretat i de l’ús de la mascareta, durant la realització del seu quefer professional. Perquè un col·lectiu artístic obtingui la consideració de grup de contacte habitual, caldrà que compleixi les condicions que indica la resolució.

14. Què s’ha de tenir en compte respecte el públic?

Aquestes condicions següents:

Realitzar l'obertura de portes amb antelació suficient per permetre un accés escalonat i fixar franges horàries adequades per a l'accés.

Preveure l'ordre de les fileres en la seqüència d'entrada i sortida dels espais.

Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s'acomoda el públic.

Portar un registre dels assistents i la preassignació de localitats (les dades recollides han de ser compatibles amb la legislació vigent de protecció de dades).

Establir espais sectoritzats amb control i flux d'accés i sortida independent.

Evitar les pauses o entreactes i, si n'hi ha, garantir que el públic no abandona el seu seient durant les pauses o entreactes.

Realitzar la sortida del públic en la finalització de l'espectacle de forma esglaonada per zones i garantir la distància entre persones.

No permetre la interacció física entre els artistes i el públic.

15. Què més és indispensable que sàpiga sobre aquestes noves mesures?

Que les trobades amb familiars i amics estan limitades a 10 persones.

16. Quant duraran aquestes mesures?

El Departament de Salut és l’encarregat de decidir quines mesures s’adopten i fins quan.

17. A qui podem recórrer del Departament de Cultura si tenim dubtes sobre activitats culturals?

El Departament de Cultura té oberta la seva bústia de contacte #CulturaRespon per a consultes sobre les mesures relacionades amb el covid-19.