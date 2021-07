Per als manresans Jordi Blanes (Manresa, 1986) i Bertha Garcia (Sant Cugat, 1988), la música és molt més que la seva feina: per al duet Petit & Nuna, la música és la seva vocació. Així ho han tornat a demostrar després de publicar el seu darrer treball, Cançons salades: Vol.1, gràcies a les contribucions econòmiques del públic via Verkami. Amb tres àlbums a les espatlles, el seu quart CD arriba per primera vegada a l’estiu. «Teníem ganes de fer alguna cosa diferent», explica Blanes.

Petit & Nuna aposten, en el seu darrer projecte, per mostrar la seva vessant més «enèrgica i contundent. Hem anat publicant per Nadal els diferents volums de Cançons dolces, i ara hem encetat l’estiu amb un projecte més enèrgic», recalca Garcia. Del funk al rock i pop amb tocs de blues. Una de les claus del duet és la seva polivalència. Bateria, guitarra, piano, veus, baix, tot d’instruments que fan pensar que el duet està compost per cinc o sis integrants. «Tot ho fem nosaltres. Produïm i editem els treballs i toquem tots els instruments. Ens encanta la música i és la nostra forma de demostrar-ho», explica Jordi Blanes. L’àlbum consta de set temes, quatre de propis i tres versions (Dianne Reeves, Cecilia Krull i Marta Ren and the Groovelvets). Cadascun dels seus quatre treballs consta de set cançons perquè tal i com explica Blanes «a més de ser el meu número de la sort és una xifra que dona equilibri al disc».

Ambdós són professors de música i compaginen la seva feina amb altres projectes, però tots relacionats amb l’entorn musical. La seva fita és poder produir dos discos per any: un a l’estiu i un altre al Nadal. «El de Cançons dolces sí que el volem mantenir i hem de veure si podrem tornar a fer un segon de cara al proper estiu», subratlla Bertha Garcia. Amb el futur àlbum, ja sumaran cinc volums de Cançons dolces. El duet, que és parella, combina diferents estils musicals i el grup és «la nostra porta per crear i provar coses noves. Ho fem perquè ens encanta la música», explica Blanes.

Un dels objectius que es marca el duet amb l’evolució de Petit & Nuna és precisament el de «seguir creixent i millorant com a músics». A més d’haver produït quatre treballs i voler seguir mantenint el ritme, també ofereixen concerts adaptats a diferents demandes i música per encàrrec. «Hem trobat molt a faltar fer concerts i tocar davant el públic. Al final tot el que fem és amb voluntat de ser compartit», explica Garcia. Petit & Nuna publicarà aquest hivern un nou volum de Cançons dolces amb la intenció de seguir ampliant el seu repertori.