El Periódico de España és el nom triat per Prensa Ibérica per denominar el diari que dirigirà el periodista Fernando Garea. La companyia prem l’accelerador per fer realitat el seu anunciat projecte de nou diari imprès i digital amb seu a Madrid a l’últim trimestre d’aquest any.

Durant les últimes setmanes, Prensa Ibérica, grup capdavanter en la informació regional a Espanya, ha incorporat al projecte a diversos professionals del màxim nivell i ha intensificat els seus esforços per perfilar tots els seus equips.

A més de Fernando Garea el capdavant de la direcció, Prensa Ibérica ha incorporat recentment, procedents del Grup Prisa, Felipe de Lucas, com a conseller delegat de Prensa Ibérica 360°, i Juan Pedro Díaz Armendáriz, com a director general comercial. Tots dos reforços s’emmarquen en la concepció d’El Periódico de España com una de les principals apostes editorials del grup.

Jesús Javier Prado, que acredita una trajectòria de més de 25 anys a l’empresa, ha estat nomenat gerent del diari. I el periodista Juan Varela, amb una dilatada carrera professional dins i fora d’Espanya en processos de transformació, en el que es va dedicar a les seves últimes etapes a Efe i Telemadrid, s’incorpora com a gerent de verticals per dirigir el desenvolupament de tots els canals temàtics del grup, que seran també part fonamental del nou diari.

El Periódico de España disposarà de redacció pròpia, a més dels continguts del conjunt de mitjans de grup Prensa Ibérica, per donar veu a tot Espanya, en un nou mitjà.

El nou diari formarà part de la xarxa de mitjans de Prensa Ibérica, un grup que edita en l’actualitat 24 diaris impresos i digitals en onze comunitats autònomes i diverses revistes, entre els quals Regió7. A Internet, on el grup compta amb un creixent posicionament, les publicacions de Prensa Ibérica arriben als 26,3 milions d’usuaris únics i superen els 558 milions de pàgines vistes al mes (Comscore).

Amb 1,7 milions de lectors en paper (EGM) i més de 185.000 exemplars diaris (OJD), el grup és líder en audiència i difusió en diverses autonomies.