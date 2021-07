L'Alba Careta, cantant i trompetista, acompanyada a la guitarra d'Alexandre Aranda, protagonitzaran aquest dissabte el darrer concert del cicle Música al Castell de Sallent, una activitat que s'ha dut a terme tots els dissabtes del mes de juliol i per on passat, entre daltres, Elena Gadel o Magalí Sare. L'organització del cicle, l'entitat Trenta-sisena, conjuntament amb Regió7 ofereix entrades de franc per acudir a la cita musical de dissabte. Només cal acudir a la seu de Regió7 a Manresa, divendres, 30 de juliol, de 9 a 13 del matí.

Alba Careta té una dilata trajectòria musicial, tant en el món del jazz com en el camp de la música popular. Ha participat en diferents projectes creatius i formatius i combina la interpretació vocal amb la trompeta. La proposta per aquest dissabte és un exquisit i emotiu recorregut pels sons del nostre país. En un primer moment, Alba Careta havia actuar amb el seu germà, ambdós d'Avinyó, però Santi Careta no pot ser a Sallent i el concert d'aquests dissabte serà amb l'Alba, acompanyada a la guitarra per Alexandre Aranda.

Música al Castell de Sallent s'ha consolidat amb una proposta musical atractiva, en un espai preparat amb taules i cadires on poder fer un mossec o prendre una beguda, amb el servei de food trucks. Les velles parets que resten d'empeus a la zona del castell i la particular ermita de Sant Sebastià, de planta rodona, són el marc espectacular per als intèrprets. A la zona s'hi accedeix pel camí que uneix Sallent i Cabrianes, prenent un trencant a la zona de la cinta transportadora de la mina, ara inactiva, que mena fins al castell.