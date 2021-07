'Mare de sucre', dirigida per Clàudia Cedó i amb la interpretació del bagenc Marc Buxaderas, encapçala el rànquing dels finalistes a la 4a edició dels Premis Teatre Barcelona. La producció del Teatre Nacional de Catalunya opta a cinc guardons; a millor espectacle, millor autoria original, millor direcció, millor interpretació de repartiment i millor revelació, aquest darrer per a Buxaderas. També reben diverses nominacions 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda', de La Calòrica, i 'Les tres germanes', de Julio Manrique. L'obra original d'Irene Solà 'Canto jo i la muntanya balla', producció de La Perla 29 i basada en la novel·la homònima, rep tres nominacions. Fins al 12 de setembre es poden votar els guanyadors a través de la web de Teatre Barcelona.

Com a novetat de l'edició d'enguany, Teatre Barcelona ha apostat pel no binarisme, de manera que s'ha eliminat la diferència de gènere en totes les categories referents a artistes. Així, les categories queden agrupades de la següent manera: autoria original, direcció, interpretació, interpretació de repartiment, interpretació de musical i interpretació revelació. Aquesta aposta ja s'ha posat en marxa en altres guardons com el Festival de Donosti, La Berlinale o els MTV Awards.

Així mateix, s'ha creat un premi especial en reconeixement a les activitats, iniciatives o professionals que es desenvolupen al voltant de l'activitat escènica. Aquest serà l'únic reconeixement que designarà directament l'equip de redacció i continguts de Teatre Barcelona.