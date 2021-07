«Si l’amor muda de seguida en faré una cançó perquè la cantis amb mi». Eduard Gener (Solsona, 1985) convida així al públic amb el tema Tresor meu a entrar dins el seu món de nostàlgia, amor i vitalisme. Una invitació vestida de ritme i lletres amb ganxo que conformen el seu quart àlbum Enyoro el teu amor tan dolç, que sonarà demà a la segona edició del festival solsoní La Mare, que va néixer l’any passat en pandèmia i que enguany es concentrarà en una jornada, dissabte.

Eduard Gener serà el plat fort del festival que acull casa seva. Per al músic és «una responsabilitat tocar a Solsona. La gent coneix i compra l’imaginari compartit de la meva música, l’entén i això fa que sigui un luxe poder tocar a casa». Amb aquest últim disc, el compositor ha aconseguit la seva plenitud, que ha anat perseguint amb els tres primers treballs. Aquest és el primer disc en què Gener compon, edita i mescla tota la música. «Tinc sobirania plena. Noto que estic en el meu moment més dolç i que mica en mica he anat guanyant experiència i ja m’atreveixo a fer tot el procés. Ho controlo tot i em dona tranquil·litat», subratlla Gener.

El seu últim disc és potser el més madur i, com diu el mateix cantautor, «el més rodó». Un treball que parla de l’amor i el desamor però sense un to fatalista «perquè el públic no ha d’aguantar aquests dramatismes», sinó que ho fa des d’un vitalisme que convida a qui escolta el CD a ballar. «La nostàlgia és el millor que et pot passar perquè significa que ho has viscut, i això ningú t’ho pot prendre. Vull transmetre un missatge alegre amb les meves lletres», remata el músic.

Gener és conscient del seu paper dins el panorama musical i del que hi juga el seu tipus de música. Un estil que ell defineix com a «personal i en terra de ningú, amb referents del soul, el jazz i altres estils». I en català. La majoria de músics que s’acosten a aquests estils ho fan en anglès i Gener explica que «per a mi és indispensable l’idioma. Decideixes com i què vols comunicar amb el teu missatge. Molts ho fan en anglès potser perquè no creuen que les seves lletres siguin prou bones, potser no s’atreveixen, però jo ho tinc clar». El panorama musical català sempre ha estat marcat pel pop, un gènere que té un pes molt elevat en el món mediàtic. «Ens falta algú que ho peti fent soul i jazz, que sigui mainstream.» Tot i això, Gener nota que cada vegada té més públic «tot i que és difícil mesurar-ho amb la pandèmia», i confia en què el seu moment s’allargarà en el temps. «Amb aquest treball és la primera vegada que he pogut guanyar diners amb la venda del disc». Una fita per a un cantautor que encara el procés creatiu dels seus treballs de forma gairebé artesanal.