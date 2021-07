La pel·lícula Las leyes de la frontera, que es va rodar entre altres llocs a Manresa l’octubre de l’any passat, clausurarà el Festival Internacional de Cine de Sant Sebastià, que se celebrarà del 17 al 25 de setembre. El film, dirigit per Daniel Monzón, adapta la novel·la homònima de Javier Cercas i es presentarà fora de concurs en el certamen cinematogràfic més important que té lloc a l’Estat.

Las leyes de la frontera va irrompre al Bages els dies 6 i 7 d’octubre del 2020 amb unes escenes de persecucions de cotxes gravades amb especialistes en un tram de la carretera de Can Maçana, en el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola. Posteriorment, el rodatge es va traslladar a diferents indrets de Manresa, com la plaça de l’Hospital i a l’entorn de la carretera Cardona i els habitatges de l’Avecrem.

El film transcorre durant l’estiu del 1978 i ens presenta Nacho Cañas, un noi introvertit de 17 anys de Girona a qui la vida canvia completament quan coneix dos joves delinqüents del barri Xino i, com a membre de la banda del Zarco, participa en diversos robatoris. Durant aquell estiu, el Nacho coneix l’amor i la línia que hi ha entre el bé i el mal.

El rol protagonista l’intepreta Marcos Ruiz (Primos, El Hombre de las mil caras, Futbolísimos) i Begoña Vargas, (Malasaña 32, La otra mirada, Alta Mar) i Chechu Salgado (Fariña, Monteperdido, Patria) són els seus companys d’aventures criminals en la Girona de la transició.

«Des de molt jove he anat al festival, primer com a periodista i després com a cineasta amb la meva primera pel·lícula, i fins i tot com a membre del jurat», afirma Monzón, autor de títols com El corazón del guerrero (2000) i Celda 211 (2010) que va obtenir 8 premis Goya, inclosos els de millor pel·lícula i millor direcció. «El fet que ara hagin seleccionat Las leyes de la frontera per clausurar el festival és un enorme privilegi i la cirereta d’una llarga història d’amor amb un certamen mític», afegeix. La pel·lícula, que té el guió de Jorge Guerricaechevarría, es va rodar la tardor passada també a Girona, Montblanc i la costa del Garraf, entre altres llocs.