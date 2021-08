La proposta era arriscada però no va decebre. El festival Stagnum de l’Estany va obrir dissabte a la nit el cicle de concerts amb una actuació que fusionava la poesia de Neus P. Cirera i la trompeta de Raynald Colom. L’espectacle Perquè és una vegada hissada la paraula que arribarà el vent no va deixar indiferent el públic que es va aplegar al claustre de Santa Maria de l’Estany.

Va ser un concert trencador, amb un format inèdit, i que va impactar. Una de les assistents, Ioia Arisa, de Moià, valorava positivament l’actuació: «Ha estat sorprenent. M’ha agradat. El recital de Neus P. Cirera m’ha recordat, salvant les distàncies, el poeta Enric Casasses». Una altra moianesa, Rosa Puigarnau, qualificava el concert «d’original», tot i que admetia que «m’ha costat una mica d’entendre, potser perquè ja soc gran». L’actuació d’ahir no tenia edat. Joves i grans, en total una setantena de persones, van seguir-la amb atenció. «I molta gent s’ha quedat amb ganes de més.

Els cinquanta minuts se’ls han fet curts», remarcava el director artístic del festival Stagnum de l’Estany, David Cid, que aplaudia satisfet l’aposta que va obrir el cicle de concerts. «Cada cop és més comú que els festivals s’atreveixin a fusionar diferents disciplines, i Stagnum, com a festival multidisciplinari, hi estem oberts, i ha funcionat», apuntava Cid. L’escalf es va palpar sobretot amb l’última cançó del concert, A Love Supreme, de John Coltrane, amb el públic taral·larejant-la.

Els protagonistes, Neus P. Cirera i Raynald Colom, baixaven de l’escenari molt satisfets: «Hem gaudit recitant i tocant davant d’un públic que ha estat molt atent durant tota l’estona, i fer-ho en un espai com és el claustre de Santa Maria de l’Estany».

La pluja de dissabte a la nit no va impedir que es fes l’actuació, tot i que va limitar els moviments que els artistes tenien previstos per tot el claustre. Es van moure sota cobert, entre el públic i dalt l’escenari per fer arribar un recull de poemes seus «menys intimistes, de mirada més àmplia», comentava Neus P. Cirera. Tampoc no hi va faltar poesia que plasmava l’actualitat, les inquietuds del país, i fets com l’1 d’Octubre». Versos que es feien encara més atractius gràcies als sons de la trompeta de Raynald Colom, que va buscar un sistema per cohesionar les lletres: «Vaig traduir musicalment les seves paraules», explicava.

Música i poesia van prendre una mateixa forma en una proposta que la poeta i el músic esperen poder repetir: «Ha estat la primera actuació plegats, i esperem que no sigui l’última, sinó que puguem tenir un llarg recorregut».

Quatre propostes musicals més els dissabtes d’agost

El festival Stagnum programa quatre concerts més al claustre o a l’església de Santa Maria de l’Estany. Les entrades es poden comprar a entrapolis.com.

7 d’agost. La pianista Varvara Nepomnyaschaya interpretarà les Variacions Goldberg, de Bach (22 h).

14 d’agost. Proposta de jazz amb el quartet Albert Bover, Esaie Cid, Manel Fortià i Pau Bombardó (22 h).

21 d’agost. Xavier Díaz-Latorre, guitarra de 5 cordes i viola de mà de 6 cordes, presentarà Fantasies & Danses del Segle d’Or (22 h).

28 d’agost. Taller de cant amb Mireia Barrera i concert d’obres tradicionals catalanes i del món (20 h).