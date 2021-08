La 38a edició del Festival Internacional de Música Francesc Viñas es va cloure ahir a Les Faixes de Moià amb un concert del pianista Daniel Ligorio i Cuatro estaciones porteñas a Broadway, un homenatge al bandoneonista i compositor argentí Astor Piazzolla, del qual enguany es compleix el centenari del seu naixement. Ligorio va explicar que Piazzolla havia passat gran part de la seva joventut a Nova York, i per això ell havia volgut unir les Cuatro estaciones porteñas de Piazzolla amb Symphonic dances from West side story de Bernstein i amb Rhapsody in blue de Gershwin. El públic, mig centenar de persones, va gaudir del magnífic recital de Ligorio, molt aplaudit i amb una llarga ovació al final corresposta pel músic amb un bis. Els organitzadors, que han hagut de confegir un festival «estrany» per horaris i espais, però satisfets amb la resposta, esperen poder oferir un certamen «normal» el 2022.