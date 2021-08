Els bojos anys 20 en clau de circ. Els de fa un segle i els d’ara. Al director manresà Jordi Purtí el mestissatge escènic li prova. Li agrada i el troba «necessari i positiu». Imprescindible. I el conrea. El darrer exemple es viurà aquesta nit en un escenari imponent com és el Teatre Romà de Sagunt, amb Els bojos 20!, un espectacle de circ, cabaret, teatre de text, música i projeccions que traçarà un «paral·lelisme dels anys 20 amb un segle de diferència», explicava ahir el mateix Purtí durant una pausa durant els assajos. Autor i director escènic del muntatge, el manresà amb la companyia valenciana La Troupe Malabó -referent de l’escena circense i de clown- seran els encarregats d’estrenar la 38a edició del Festival Sagunt a Escena amb aquesta producció que dirigeix Marisa Ibáñez i que neix d’un encàrrec de l’Institut Valencià de Cultura (IVC). Els bojos 20!, es podrà veure avui i demà (22 h).

La «intensa» conjunció entre la part professional i personal entre el manresà i la companyia valenciana -codirigida per Ibáñez-, es va traduir, primer, en l’estrena fa uns mesos de l’espectacle Karpaty i ara, d’Els bojos 20!. I d’on prové el fil dramàtic i temàtic de l’espectacle? Com apunta Purtí, «m’atrau molt el tema de la roda de la vida. D’un segle ençà s’ha repetit la història en molts àmbits i aspectes. Els anys 20 del segle XX, després de la crisi de la Primera Guerra Mundial i la gran pandèmia de la grip espanyola, van ser una eclosió de creativitat, d’avenços socials, tecnològics... I ara, un segle després, amb les conseqüències d’una crisi i una pandèmia instal·lada en les nostres vides, què passarà?». Purtí també augura uns anys que haurien de ser més feliços que el present. «La roda gira però el missatge final és d’esperança, de prendre consciència, d’aprendre dels errors», remarca. Amb projeccions 3D per contextualitzar temporalment la història, que majoritàriament transcorre el 1920 entre Nova York i París, per l’escenari del Teatre Romà de Sagunt desfilaran números de trapezi volant (per emmarcar el vol transatlàntic d’un continent a l’altre); de suspensió capil·lar (per exemplificar la Primera Guerra Mundial); de llit elàstic (per mostrar l’escena cabaret) o de contorsionisme i cèrcol aeri per il·lustrar el «desencotillament de la dona, l’alliberament femení», una lluita que, trobant un nou paral·lelisme, continua avui dia. El tram final, amb «teatre de text», s’emmarca en el present: «prou de llepar-nos les ferides. Avui ja és demà», remarca Purtí. En total, una trentena de persones per fer possible un muntatge amb 17 persones a l’escenari: artistes de circ i els músics, amb el directe del trio vocal Divinas, acompanyades de piano, saxo, clarinet i bateria. Música, també, «feta a mida».

Ahir, el director manresà s’emocionava amb els assajos de la companyia en l’escenari d’estrena i recordava el nen que mirava per la finestra de casa quan els circs s’aturaven a la plaça Catalunya de Manresa. Avui, Purtí no necessitarà cap finestra. Serà a primera fila.