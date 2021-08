La 20a edició de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) bat records en plena pandèmia: 140 alumnes, de 15 països, i més de 45 concerts. Les claus de l'èxit, segons explica a l'ACN el seu director, Peter Thiemann, són, d'una banda, un claustre de professors "extraordinaris", però també les ganes dels alumnes de formar-se i actuar de nou. "Porten quasi 18 mesos tancats i aquest festival per a ells és una gran oportunitat", justifica. Ho reconeix l'Álvaro Sánchez, alumne salamantí de 17 anys: "Tornar a tocar amb gent i sentir els aplaudiments és d'agrair". Entre les novetats d'enguany, hi ha la participació de l'alumne més jove de la història de l'AIMS, un català que viu a Londres i toca el contrabaix amb tan sols 4 anys.

A diferència de l'any passat, en què pràcticament no hi va haver professors i alumnes de fora de l'Estat, enguany l'AIMS compta amb la participació d'estudiants de 15 països diferents. "Haurien estat 21 si no fos per les restriccions a viatjar", explica a l'ACN el seu director, Peter Thiemann.

En plena pandèmia, el festival assoleix rècord de participants i de concerts. El mateix Thiemann reconeix que no esperava "aquesta dimensió". La raó, al seu entendre, són 20 anys de festival consolidat, que l'han convertit en referent gràcies a un claustre "extraordinari" que fa que els joves "talents" vulguin participar, però també les mateixes ganes dels alumnes després de "18 mesos tancats". "Aquest festival els posa a ells de protagonistes i per a ells és una oportunitat", afirma.

En aquesta edició hi ha 140 alumnes, entre els quals un nen de només 4 anys, que toca el contrabaix i que s'ha convertit en el participant més jove de la història de l'AIMS. Fill d'una família catalana resident a Londres, fa estada amb el seu germà gran, de set, que toca el violoncel.

"Està molt bé poder tocar després de tant de temps"

Lavinia Mährlein és una de les alumnes internacionals d'aquesta edició. La violinista, alemanya de 14 anys, hi participa per primera vegada. "Està molt bé poder tocar de nou i conèixer altra gent després de tant de temps", assegura, tot avançant que sí és possible repetirà l'any vinent.

També l'Álvaro Sánchez, un salamantí de 17 anys, ha debutat a l'AIMS aquest 2021. "Per mi és una alegria poder estar aquí. Portem molt de temps sense tocar amb públic i poder tornar a tocar amb companys i sentir aplaudiments és d'agrair", assegura.

Un estricte protocol per evitar els contagis

L'AIMS ha previst un estricte protocol per evitar els contagis per covid-19. Segons subratlla el director, s'estan fent test d'antígens contínuament a professors i alumnes –en van adquirir 650- i es pren la temperatura fins a tres cops al dia. "Mantenim les distàncies i els somriures només els transmetem amb la música i els ulls, perquè la mascareta està sempre posada", afirma.

Una quarantena de concerts

L'AIMS Festival té programats una quarantena de concerts fins al 22 d'agost a dinou municipis de la Catalunya Central i Ponent. Es podran gaudir en els tres formats habituals que caracteritzen cada any la programació: en esglésies i auditoris; al carrer; i el social. A més, en aquesta edició es recupera l'Orquestra Simfònica del Festival, gestada el 2019 i obligada a fer una aturada en l'edició passada. Amb una seixantena de músics i dirigida per Pablo Rus Broseta, l'orquestra oferirà un concert únic a Solsona el 15 d'agost.