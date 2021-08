Fa un any, el músic i docent gironellenc Jordi Costa Sec va iniciar una proposta singular per rebre i acomiadar el sol en diferents punts d’Osona i el Berguedà, «Albades i vesprades cantades», un projecte que combina música -amb cantades col·lectives- i gastronomia en un entorn natural. La iniciativa, que ha celebrat la seva segona edició, farà la seva última parada el proper 19 de setembre per veure sortir el sol al petit nucli de Coforb (Capolat), a 1.279 metres d’altitud. I què té d’especial? Que els participants estaran envoltats de 150.000 dàlies, una flor que floreix de l’agost al novembre.

Així, la cloenda es farà a Tulipmania (Casa Sorribes), un projecte impulsat per tres emprenedors holandesos i berguedans i que recrea en aquest nucli de Capolat alguns dels paratges més espectaculars dels Països Baixos amb més de 150.000 tulipes i dàlies florides. «Cantar en un espai tan especial millora molt l’experiència col·lectiva», assegura Jordi Costa Sec. L’hora està pendent de confirmació: «L’activitat s’inicia quan comença a sortir el sol. Com que celebrarem la trobada el setembre i en una zona de muntanya, la concretarem més endavant». Però la previsió és que sigui entre les 7 i 2/4 de 8 del matí.

El projecte d’«Albades i vesprades cantades» neix de la voluntat de Costa de voler compaginar la música amb la natura, i més, remarca, «en temps com els que vivim. És una activitat alliberadora i estem molt sorpresos del missatge que ens trasllada la gent. És emocionant». Enguany, el projecte va començar el dia 10 de juliol a l’ermita de Sant Martí Xic, a Masies de Voltregà (Osona) i, una setmana després, va fer parada a Roques de la Madrona, a Fonollet. Ambdues activitats van ser durant la posta del sol.

Costa reivindica l’esperit dels esplais, sobretot ara: «Són moments molt potents d’energia col·lectiva». Per a aquesta activitat cultural, oberta a tots els públics, no cal tenir cap mena de base musical, només «ganes de passar-ho bé. Per xarxes anunciem uns dies abans les cançons que aprendrem, i depenent dels temes el públic varia». Cançons de The Beatles fins a Oques grasses: «busquem música que aporti energia calmada per crear un espai de tranquil·litat». A més de les cançons, el públic podrà gaudir d’un esmorzar de proximitat amb xocolata desfeta, embotit, coca i sucs de fruites.

En ple creixement de la cinquena onada i amb les activitats culturals sota el punt de mira, Costa defensa la seva tasca. «Tenim una perspectiva molt positiva. A vegades el que fem està mal vist perquè són activitats amb molta gent, però ho fem prenent totes les mesures i garantint la màxima seguretat, a més és sempre a l’aire lliure». L’albada a Coforb posarà el punt i final a la seva segona edició, i el seu creador assegura que «sempre havia estat de vesprades, però des que vam fer la primera albada que me n’he enamorat». La pròxima, i darrera, serà entre milers de dàlies.