La Festa Major Alternativa arriba al seu trentè aniversari en un any accidentat per la pandèmia, que limita i complica la organització de concerts i trobades populars. Tot i així, sota el lema "Tenim història, teixim futur", la organització recalca que "l'Alternativa no vol renunciar a un espai de trobada i d'activitats autogestionades tot i les dificultats evidents". Així doncs, la Festa Major Alternativa presenta un cartell que va des del dissabte 21 d'agost fins el diumenge dia 28.

El passat 22 de juliol va acabar el primer Verkami impulsat per l'Alternativa amb el que es volia "millorar les infraestructures i la oferta cultural", recaptant 8.000 euros amb la participació de 270 mecenes, xifres que la organització cal·lifica de "tot un èxit". Tot i que l'Alternativa no podrà tenir la mateixa forma que en edicions anteriors, s'ha volgut "mantenir l'essència de la festa, i per això es mantindran els actes a la terrasseta de l'Alternativa, a la Plaça de la Música, gràcies a la bona rebuda que va tenir l'any passat". S'aprofitarà aquest espai "seguint totes les mesures necessàries", i s'oferiran activitats diürnes per a tots els públics. Les activitats començaran a les 18 h i acabaran a 2/4 d'una de la nit. Unes activitats que aplegaran teatre, concerts, xerrades, monòlegs, màgia i ioga. L'espai de la terrasseta comptarà amb un servei de begudes i menjar per qui ho vulgui.

Els actes a la Plaça Puigmercadal, el punt neuràlgic de l'Alternativa, són els que s'han vist més afectats per la situació sanitària i només es farà servir "dos dies: divendres 27 i dissabte 28". Els grups de "Tribade" i "El Pony Pisador" seran els dos grans noms dels concerts a la Plaça Puigmercadal el divendres 27. Degut a la Covid-19, des de l'Alternativa han hagut de desprogramar alguns concerts, tot i que "mantenim una proposta atractiva , volem ser un altaveu que impulsi grup del nostre territori". El dissabte es matenen el sopar popular i la sessió petarda, dos dels actes més emblemàtics de l'Alternativa, ambdós a la Plaça Puigmercadal. La 30a FMA tancarà el diumenge amb la Paellada, que tindrà lloc al Parc de La Seu, "dins un format adaptat a la situació actual i amb bona música".