Puigcerdà i Berga acullen avui dos dels concerts del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP). La capital cerdana escoltarà Valencia Baryton Project, format per Matthew Baker, baríton, Estevan de Almeida Reis, viola, i Alejandro Friedhoff, violoncel, que portaran a l’església de Sant Domènec (22 h), Una nit a la cort d’Esterházy. La característica diferencial d’aquest concert és la presència de l’instrument baríton. Aquest pertany a la família de la viola de gamba, però posseeix deu cordes a la part de darrere de l’instrument que han de ser tocades com a pizzicato amb el polze de l’intèrpret. Com a activitat complementaria, a les 17.15h es farà, per als assistents al concert, una visita per la població. La sortida es farà al campanar de Santa Maria. I l’església de Sant Joan de Bergà escoltarà, també avui, a les 21 h, Aria Antiqua amb el programa Quatre «polacos» a la cort del Rei Borbó. Obres de F. Manalt, J. Rosquellas, S. Reixach i Pau Vidal interpretades per Joan Espina, violí; Bruno Hurtado, violoncel i Eva del Campo, clavicèmbal.