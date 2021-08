La Sala Gran de la Casa Gran del Miracle acull dissabte la presentació del llibre Dies de roses i vi (Editorial L’Albí), del col·lectiu Lola Palau, que aplega una quinzena d’escriptors i escriptores de la Catalunya Central. En la presentació de demà hi prendran part M. Dolors Guàrdia, David Clusellas, Imma Cortina, Pilar Duocastella, Miracle Sala i Josep Maria Solà. L’acte, organitzat per Òmnium Solsonès, començarà a les 6 de la tarda amb una visita gratuïta guiada al Santuari i, una hora més tard, a les 7, es presentarà el llibre acompanyat del so d’un copòleg, instrument musical format per una sèrie de copes de cristall de diferents mides que descansen sobre una taula harmònica. L’acte, gràcies a l’aportació econòmica del Consell Comarcal, acabarà amb una mostra de vi, formatges i mel del Celler Santuari del Miracle, La Formatgeria del Miracle i Mel de Su.