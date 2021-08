Que el Cerdanya Film Festival, que avui s’inaugura, qualifiqui per als Goya 2022 ha estat el «catalitzador» d’un certamen que ha començat un «replantejament» que ja es veurà en l’estructura del certamen d’enguany: menys sessions i menys pel·lícules seleccionades: «Si som un festival de Goya, hem de fer les coses diferents», explica Jordi Forcada, director del festival. Per primer cop es farà pagar entrada (3 euros i diferents abonaments) tenint en compte, remarca Forcada, que «som dels únics festivals que remunerem les pel·lícules que projecten». L’any passat, la pandèmia no va frenar el festival. Enguany, tampoc. De les tres seus del 2020 passen a una única sala, al Museu Cerdà de Puigcerdà amb capacitat per a un màxim de 100 persones que, com apunta Forcada, «acabaran sent, mantenint els protocols de separació, entre 50 i 60». El Festival Internacional de Cinema de Cerdanya se celebra des d’avui fins al diumenge 15 d’agost.

La pandèmia i les limitacions van fer que, en l’edició anterior, el festival sobrevisqués amb el descens del 30 % dels espectadors. Recuperar el públic del 2019 aquest 2021 no és un dels objectius perquè les restriccions continuen. Però la idea, ara mateix, és «continuar creixent amb un model concret que passa perquè el Cerdanya Film Festival sigui un bon aparador per portar cinema». El certamen ha rebut, com el 2019, més de 3.000 curtmetratges i llargmetratges d’arreu del món per participar-hi. Però el tall per ser exhibits ha estat més estricte i dels dos-cents treballs que es van poder veure l’any passat en una vuitantena de projeccions s’ha rebaixat a un centenar de treballs i una trentena de passis. El motiu, com explica Forcada, és donar prioritat a la «qualitat» més que a la quantitat. El segell Goya, que permetrà que els curts premiats passin directament a la fase de preselecció dels premis espanyols (Millor Curtmetratge de Ficció i Millor Curtmetratge Documental), l’ostenten també festivals com el de Màlaga, Sitges o Gijón: «I això vol dir que alguna cosa hem estat fent bé al llarg dels anys». Però el que també té clar Forcada és que el futur passa per «una implicació més gran» de les institucions locals. Com l’Ajuntament de Puigcerdà i la Diputació de Girona. Amb un pressupost de 50.000 euros, «mai no els hem demanat un augment de la subvenció; han aportat el que han considerat adequat i nosaltres hem buscat els recursos en patrocinis privats o en altres institucions». I el més «trist» dels escenaris podria acabar sent la deslocalització del festival.

Quant a qualitat, aquesta és, sense cap dubte, remarca Forcada, «la millor edició de totes». El reclam Goya «ha estat clau» per a un festival que, des del primer moment, ha apostat pels curts i, més concretament, pel «talent emergent i pels cineastes joves». Enguany, del centenar d’obres seleccionades (una norantena de curts i una desena de llargs), prop de 40 són treballs de debut.

I, precisament, per unir exhibició i indústria i també com a novetat en la reestructuració del festival, el certamen proposa el programa Links, que es farà el 13 i 14 d’agost, pensat per potenciar «el mercat» amb la intenció d’apropar «projectes de creadors emergents a productores audiovisuals». S’estrenen amb més d’una vintena de propostes, la meitat de les quals llargmetratges. Una manera, també, de promocionar la comarca, remarca Forcada. En aquesta línia, es manté el Laboratori de Creació Audiovisual, del 23 al 29 d’agost, amb una trentena de participants.

La sessió inaugural projectarà el llarg documental, El niño de fuego (Ignacio Acconcia), seguit del curtmetratge Repte Pirineus 3000, de la directora Ivette Mañalich.

Primera jornada amb inauguració i projeccions de curts

Avui s’inaugura la 12 edició del Cerdanya Film Festival, al Museu Cerdà de Puigcerdà a les 12 del migdia amb la projecció del llarg documental, El niño de fuego (Ignacio Acconcia), seguit del curtmetratge Repte Pirineus 3000, de la directora Ivette Mañalich. La primera jornada inclourà també dues sessions del cicle de curts, Curtmiratges (18 h) i Nocturna (22 h), i la projecció del llarg de ficció Estándar (20 h), de Fernando González Gómez (cerdanyafilmfestival.cat)