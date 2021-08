El Cerdanya Film Festival va naugurar ahir una dotzena edició que ha de suposar un punt d’inflexió de l’esdeveniment arran de la seva designació com a cita que computa els metratges per als premis Goya del cinema espanyol. Amb aquesta pressió a sobre, els organitzadors han dissenyat un festival amb menys projeccions, menys sessions, més qualitat i per primera vegada entrades que s’han de pagar, a tres euros el tiquet simple i amb reducció amb abonaments.

L’acte d’inauguració va anar a càrrec del director del festival i el Cerdanya Film Comission, entitat organitzadora, i de l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, al capdavant d’una delegació institucional. El director, Jordi Forcada, va explicar que el nou format és una aposta estratègica en favor de la qualitat i el futur creixement de l’esdeveniment.

Per la seva banda, Albert Piñeira va agrair als organitzadors la feina feta, als creadors les produccions presentades i als assistents la seva presència. En aquesta línia, va emfatitzar que el Cerdanya Film Festival és el més important del Pirineu i de la demarcació de Girona. L’alcalde va argumentar que «en aquestes dotze edicions hi ha hagut un gran salt qualitatiu, especialment aquest any amb la designació com a festival col·laborador i classificador dels premis Goya, la qual cosa ja és un reconeixement a la trajectòria de tot aquest temps». Piñeira també va remarcar que «aquest festival sempre ha tingut una vocació de plataforma pel cinema emergent, i penso que ho hem aconseguit; també crec que és un espai de cultura i aire fresc que ara més que mai necessitem».

Com en ocasions anteriors, els organitzadors del festival han rebut més de 3.000 produccions que han servit per configurar la programació final. Així, la selecció més estricta per a aquest any ha derivat en una cartellera amb un centenar d’obres, de les quals 90 són curts i deu llargs que pugen el llistó de qualitat respecte a edicions anteriors. Del total d’obres, una quarantena són debutants. Això ha comportat, segons va assegurar Jordi Forcada, que estem davant l’edició amb més qualitat de totes. Les restriccions a causa de la pandèmia i el canvi de model del certamen l’han fet passar de tenir tres seus a una única pantalla, a la sala de convencions del Museu Cerdà, amb un aforament que se situarà al voltant dels 60 espectadors.

Les jornades de cinema, en tres sessions, se celebraran durant tota la setmana fins al diumenge 15 d’agost.