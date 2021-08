Després d’un any d’interrupció per culpa de la pandèmia, demà (19 h, a la carpa de la festa major), es reprendrà el Das Festival, esdeveniment literari de la Cerdanya, que organitza l’Ajuntament de Das amb la col·laboració del digital de cultura Núvol. L’escriptor i actor Xavier Bertran, conegut pel personatge de Lo Catañà, obrirà el festival amb els monòlegs de la sèrie Reinventats, que va publicant setmanalment a Núvol al llarg d’aquest estiu. Marta Pontnou, feminista irreverent, conversarà sobre el seu últim llibre Sexe ficció (Rosa dels Vents), amb l’editor de Núvol, Bernat Puigtobella. I Toni Sala hi presentarà el seu darrer llibre, Una família (L’Altra), que fa un retrat de l’eclosió del turisme a la Costa Brava. L’entrada és gratuïta, però cal inscripció prèvia.