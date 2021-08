La primera Biennal del Romànic del Berguedà, celebrada el 2019 i dedicada a Picasso, va ser premiada per la Fira Internacional de Turisme de Berlín en l’àmbit de sostenibilitat i cultura. La segona edició, que se celebra enguany, no es queda enrere pel que fa a ambició: fa dialogar les fotografies Joan Ribera i Fornells (Guardiola de Berguedà, 1921– 2005) que plasmen el paisatge verge, el patrimoni en restauració i la vida de la gent que passa de pagès a la indústria entre els anys 50 i finals dels 90 amb el context romànic dels monestirs de Sant Llorenç a Guardiola i Santa Maria de Lillet i les esglésies de Sant Quirze de Pedret (Cercs), Sant Sadurní de Rotgers (Borredà), Sant Vicenç d’Obiols (Avià) i Sant Vicenç del Rus (Castellar de N’Hug).

Ribera és dels millors fotògrafs que ha donat el Berguedà al segle XX. A més de conèixer tots els fotògrafs del seu entorn, va tenir relació amb alguns dels més destacats dels anys cinquanta i seixanta a Catalunya. L’influïren especialment els germans Alexandre, Campañà, Català Roca, Pla Janini, Alguersuari, Jordi Olivarrieta i Oriol Alamany. També conegué fotògrafs estrangers, entre els quals destacaven Ansel Adams i Cartier Bresson. El seu llegat està dipositat a l’Arxiu Comarcal del Berguedà, i juntament amb Civitas Cultura, l’entitat que des del 2016 dinamitza el romànic Berguedà i organitza la Biennal, n’han seleccionat 150 fotografies que es mostren als temples berguedans. Toni Puig, coordinador de Civitas Cultura, destaca que es crea un diàleg entre les imatges i l’entorn on s’exposen.

A partir del nexe de les imatges de Ribera, s’ha organitzat el conjunt d’activitats de la Biennal: des de l’art contemporani de Cesc Serrat fins a les actuacions (concerts, teatre, espectacles familiars...) dels dissabtes i els vermuts musicals dels diumenges al monestir de Sant Llorenç, que s’allargaran fins a primers d’octubre. A Santa Maria de Lillet, Serrat ha penjat a l’absis una impressionant aranya de colors; i a Sant Llorenç presenta la mostra Origen. Pel que fa a les actuacions, «apostem per una programació cultural per a la gent popular. En els vermuts musicals, que a vegades estan pleníssims, hi actuen joves músics de la comarca que tenen moltes ganes de donar-se a conèixer. I, per exemple, el dimecres 18 d’agost (20 h) actuarà a la plaça del monestir l’arpista local Eléonore Niubò, oferint jazz a la fresca».

I una altra cirereta és la cessió «sine die», segons Puig, de les reproduccions de l’absis de Pedret al monestir de Sant Llorenç «perquè les pintures puguin observar-se en l’entorn on van ser pintades i estimades. El seu autor és conegut com el mestre de Pedret, però és absurd pensar que pintés l’església que depenia del monestir i no pintés el monestir. Crec hauria de ser el mestre de Sant Llorenç, que era la casa forta. I ara hem recuperat els absis». El coordinador de Civitas Cultura destaca que els visitants «queden bocabadats, i la gent del poble està emocionada».

El monestir de Sant Llorenç mostra la reproducció de l’absis de Pedret

Gràcies a la col·laboració amb el Museu Diocesà i Comarcal del Solsona, el monestir de Sant Llorenç exhibeix a l’església la reproducció de l’absis nord de Pedret, amb les pintures de les verges convidades a un banquet. La reproducció de l’altre absis, amb les escenes dels apòstols, que està molt deteriorat, est pot veure a l’espai d’informació. Els originals, inclòs l’Orant de Pedret, són al MNAC.

Es recuperenels concerts a les petites esglésies

L’estiu passat, arran de la situació sanitària, es va descartar fer concerts a les petites esglésies romàniques de Sant Quirze de Pedret (Cercs), Sant Sadurní de Rotgers (Borredà), Sant Vicenç d’Obiols (Avià) i Sant Vicenç del Rus (Castellar de N’Hug). Però aquesta proposta es recupera els dissabtes i anirà a càrrec d’estudiants del Conservatori del Liceu o l’ESMUC. «Estem encantats de l’assistència. En uns espais tant petits sempre som més de 40 persones», subratlla Toni Puig, coordinador de Civitas Cultura. Per exemple, aquest dissabte (11.30 h) la guitarrista Bruna Escolà actuarà a Rotgers i el concert es combinarà amb una visita guiada. Depenent de l’assistència, el concert es farà a l’exterior, «un prat verd, que era l’antic cementiri». I, com que no hi ha bancs, es recomana als assistents portar-se la cadira per estar més còmodes. L’entrada és amb taquilla inversa. A banda de concerts i visites guiades, les esglésies acullen també l’obra del fotògraf Joan Ribera.

El monestir de Lillet acollirà tres concerts: de la música antiga al swing passant pel tango

L’entitat Civitas Cultura, amb la complicitat de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, enceta el segon festival d’Art d’ara al monestir de Santa Maria de Lillet, que proposa tres actuacions els divendres d’agost (19.30 h). L’estiu passat aquesta proposta va exhaurir totes les entrades. Els dos primers concerts (aquest divendres i el dia 20 ) acolliran els artistes a l’absis de l’església i el tercer tindrà lloc a l’exterior, davant la portalada gòtica i amb la posta de sol rere el Pedraforca. La programació arrencarà amb la Cobla Mitja Lluna de Tarragona, que interpretarà música sacra catalana i mogudes danses del renaixement. La següent cita serà amb l’Orquestra Sincrònica, un grup que barreja el tango amb la música persa i balcànica, influències del trio de músics originaris d’Argentina, Iran i Moldàvia. I clourà l’oferta Men in Swing: el grup de set integrants d’Osona farà un recorregut per la història del swing acompanyats per una ballarina de claqué. Les entrades costen 8 euros, i també es poden adquirir abonaments. A més, els dissabtes d’agost (a les 10, 11 i 12 h) l’historiador Joan Busoms condueix visites guiades per descobrir la història del monestir de Lillet.