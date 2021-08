La Cerdanya s’ha estrenat aquest dijous al vespre al cartell musical de grans cites internacionals. La primera nit del Cerdanya Music Festival, amb les guitarres franceses i americanes de Gipsy Kings, ha inaugurat a la comarca el format de gran concert amb grups de primer ordre, una fórmula inèdita a la vall. En aquest sentit, la consolidació del Cerdanya Music Festival en els pròxims anys suposaria per la comarca donar una passa més en l’evolució del turisme residencial estrenat a principis del segle XIX.

La proposta del projecte va més enllà de la programació musical, la qual és també un dels puntals de l’aposta amb grups i cantants de renom com Sopa de Cabra, Miguel Rios, Rosario, Manel o Love of Lesbian. El Cerdanya Music Festival planteja una oferta de restauració, música i copa nocuturna en l’entorn obert de la plana cerdana que, ja en la primera nit, va atraure un nombrós públic tant local com estiuejant. En aquest sentit, el Village del festival va esdevenir un entorn distès de vacances que, complementat amb els concerts, planteja una oferta cridada a ser referent a la vall i el Pirineu.

L’empresa Concert Studio, responsable del Festival de Pedralbes i amb una trajectòria consolidada en l’organització d’esdeveniments, ha instal·lat la seva maquinària empresarial a la comarca. L’habilitació dels prats del Pla d’Alp, al sud del poble en un indret que domina el circ de muntanyes amb la Tosa i el Moixeró darrere l’escenari, ha obligat els organitzadors a fer instal·lacions d’electricitat, aigua i clavegueram. Igualment, la preparació ha inclòs la creació d’un gran recinte amb village, escenari, platea i aparcament de 58.000 metres quadrats en el qual un equip d’una quinzena de treballadors guien els assistents. Al recinte gastronòmic, una vintena d’establiments de restauració ofereixen àpats com ara sushi, pizzes, hamburgueses i productes locals. El muntatge ha comportat la contractació d’unes 230 persones, de les quals el 84% són de la comarca, de la mateixa manera que ho son els proveïdors, els muntadors dels espais i les empreses de subministraments. El director del Cerdanya Music Festival, Martin Pérez, va remarcar que «si ho havíem de fer, ho havíem de fer be;tenint cura dels detalls...» Pérez va confessar que «quan els músics han pujat a l’escenari a assajar m’han dit que mai no havien vist res tant bonic».

L’estrena amb Gipsy Kings va portar al Pla d’Alp un públic entregat que va omplir bona part de la platea seguint els aires flamencs i rumbaires del grup francès. Després de corejar les seves cançons i encomanar-se dels ritmes ràpids del ventilador, bona part del públic va continuar la vetllada fins a quarts d’una de la matinada al Village. El director del festival va emfatitzar que un dels grans motius per fer l’esdeveniment és promoure l’activitat econòmica local especialment en aquests temps difícils:«jo no faig proclames, vinc aquí i ho organitzem».