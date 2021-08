El Festival de Sant Sebastià ha respost aquest divendres a les crítiques per la distinció a l'actor Johnny Depp. "La presumpció d'innocència forma i formarà part dels nostres principis ètics", ha defensat el director del certamen, José Luis Rebordinos.

Davant les acusacions de diverses organitzacions feministes com l'Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals, que va considerar "poc oportuna" la distinció a l'actor, el festival basc ha justificat que Depp "no ha estat detingut, acusat, ni condemnat per cap forma d'agressió o violència contra cap dona". "Insistim: no ha estat acusat per cap instància ni jurisdicció, ni condemnat per violència contra les dones", subratlla el comunicat.

Així mateix, Rebordinos assegura en l'escrit que el certamen manté "el compromís contra la desigualtat, l'abús de poder i la violència masclista". En aquesta línia, subratlla que el festival promou "de forma conscient" la presència de dones al capdavant dels seus departaments. "Davant els comportaments inapropiats, que han existit, hem actuat amb contundència i rapidesa", afegeix.

Depp està acusat de maltractaments per part de la seva exparella, l'actriu Amber Heard, i té oberts diversos processos judicials. L'actor també va perdre un cas de difamació l'any passat per un article al 'The Sun'. La justícia britànica va considerar que les acusacions contra Depp eren "substancialment certes".