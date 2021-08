L’AIMS recupera enguany l’Orquestra Simfònica del Festival, gestada el 2019 i obligada a fer una aturada en l’edició passada. I ho fa amb una seixantena de joves músics, d’entre 18 i 24 anys, i la direcció de Pablo Rus Broseta (València, 1983), que va estar al capdavant de l’Orquestra Simfònica de Seattle fins just abans de la pandèmia i que ara comanda la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana. «Necessitava canviar, perquè aprens coses a tot arreu i es poden exportar». A més, és director convidat d’orquestres d’arreu de l’estat espanyol, Europa i els Estats Units.

Rus Broseta s’estrena a l’AIMS, tot i que ja coneixia «bastants» dels professors que col·laboren amb el festival, «perquè ve gent de tant nivell, que els coneixes de tocar amb diverses orquestres». Just arribar a Solsona dimecres, ja va dirigir el primer assaig amb els integrants de l’orquestra «i he comprovat que el nivell dels alumnes és molt alt». Remarca que, com és habitual arran de la pandèmia, l’orquestra no serà simfònica, sinó clàssica pel nombre d’integrants, ja que es podria arribar a doblar. «Però per sort tenim una orquestra ben nodrida, i també el festival ha escollit molt bé el programa i la formació s’hi adequa». L’orquestra de l’AIMS oferirà diumenge (20 h) un únic concert, a la sala polivalent de Solsona. Interpretaran la primera Simfonia i l’obertura Coriolà de Ludwig van Beethoven i The lark ascending, de Vaugahn Williams, amb Simone Zgraggen de violí solista; i Pezzo capriccioso, de Pjotr Txaikovski, amb el solsoní Gerard Flotats de violoncel solista.

El director d’orquestra valencià destaca que, essent debutant amb l’AIMS, «he de dir que estic molt sorprès pel festival, perquè realment viu per la regió. Moltes vegades quan parlem de la música clàssica pensem en el típic auditori o sala on acudeix un públic molt determinat. Però l’AIMS lluita per intentar acostar la música clàssica a la comarca, i oferir un producte artístic molt elevat. Crec que és sorprenent i únic a nivell nacional, i probablement europeu. És una perspectiva molt moderna de com es planteja un festival».

Brus Broseta també ha tingut l’oportunitat d’assistir als concerts d’AIMS al carrer, que es fan durant la setmana a la placeta de la Catedral (19 h) i duren mitja hora. «La recepció del públic és fantàstica i, sobretot, aquests concerts donen oportunitats de tocar als músics. Al festival hi ha més de 160 alumnes de quinze països diferents, cosa molt remarcable amb les restriccions actuals de mobilitat. I amb aquesta proposta tenen espai per expressar-se i això és fonamental per a nosaltres», apunta.