Una escultura permanent i sis instal·lacions de land art formen el repertori artístic de la segona edició de Microscopies, un projecte de fusió d’art i natura que organitzen l’Ajuntament de Manresa i el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç de Calders, amb direcció de l’artista Roser Oduber. El certamen se celebrarà entre el 27 i el 29 d’agost, durant la festa major de la capital bagenca, a l’entorn de la Torre Lluvià.

Microscopies va néixer l’estiu de l’any passat amb la voluntat d’apropar la ciutadania a diverses manifestacions artístiques que es desenvolupen a la natura i que la prenen com un element necessari per a la creació i l’expressió. En aquella ocasió, també coincidint amb la festa gran de la ciutat, l’epicentre de les activitats va ser el Parc del Secà i es va poder veure des d’un picapedrer fins a una esplanada de coixins, passant per un diàleg entre el vent i les gramínies a través de les cintes d’organdí, entre altres propostes.

La segona edició de Microscopies tindrà lloc en un altre paratge de l’Anella Verda de Manresa, la Torre Lluvià i el seu entorn. I novament hi haurà dos punts d’interès: d’una banda, la instal·lació d’una escultura que formarà part del paisatge de forma permanent; de l’altra, l’obra efímera de sis artistes que treballen el gènere del land art.

Arrels que miren cap amunt

Tres peces de ferro reciclat de sis metres d’altura componen l’escultura Somnis arrelats, de l’artista manresana Àngels Freixanet i inspirada en el modernisme i el paisatge que respira la Torre Lluvià. Si l’any passat va ser la creu gegantina de Tom Carr, que s’alça en un dels punts més elevats de la ciutat, al Parc del Secà, l’obra que Microscopies va escollir per instal·lar de forma permanent en un punt de l’Anella Verda, en aquesta ocasió són aquestes arrels metàl·liques de Freixanet el llegat que perdurarà amb la intenció d’anar creant, al llarg dels anys, un circuit d’obres d’art a l’espai natural del terme manresà.

A més de gaudir amb la contemplació d’aquest conjunt, els visitants també trobaran les instal·lacions efímeres Una agulla en un paller, d’Aleix Antillach i Mireia Zantop; La Porta, de Montse Nadal; El fruir de la terra, de Xa-vier Sis; Fluxos, d’Esteve Dalmau; Memòria II, de Marc Sellarès, i Spiral Society, de Nil Nebot i Carlota Carvajal, que protagonitzaran la performance Natura i Moviment divendres, dissabte i diumenge a les 19 h als terrenys de Cal Cuques.

Microscopies s’inaugurarà el divendres 27 d’agost a les 18 h, i es podrà visitar l’itinerari amb les obres de land art –amb inici i final a la Torre Lluvià– fins a les 21 h. El públic podrà passejar també entre les 18 i les 21 h dissabte i diumenge.

A més, dissabte es durà a terme una caminada i performance titulada Les hores blaves. Organitzat pel col·lectiu Deriva Mussol, tindrà una durada de quatre hores a partir de les 20 h, i proposa una contemplació diferent de les obres amb el canvi de llum que s’experimenta quan es fa fosc.