El Teatre de l’Aurora servirà un cop més una ració de microteatre durant la Festa Major d’Igualada, però en aquesta ocasió no en serà l’escenari: els dies 24, 25 i 26 d’agost les tres obres de 15 minuts cadascuna i el concert final de 20 minuts es representaran en quatre espais urbans que els espectadors no sabran fins al dia abans del que hagin comprat entrades. Els tiquets per assistir-hi ja es poden adquirir a un preu de 20 euros a teatreaurora.cat.

Els deu intèrprets de l’edició d’enguany, que canvia el nom de Xiques a Miques, són Joan Arqué Solà, Adrià Bonjoch Ollé, Marc Márquez Puigrrodón, Pep Massana Closa, Montse Pelfort Valentí, Cristina Queraltó Cosme, Biel Rossell Pelfort, Martí Rossell Pelfort, Mariona Roset, Joan Valentí Cortès i Soles Velázquez. El certamen té la col·laboració de la microcerveseria La Lenta.