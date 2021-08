Vam conèixer Quentin Tarantino al Festival de Sitges del 1992. Tota una colla d’amics estàvem fent un mos a la pizzeria del port d’Aiguadolç quan va entrar el molt estimat Jose Luis Guarner declarant: «No us deixeu perdre la pel·lícula que fan aquesta nit; si no, us en penedireu». La pel·lícula era Reservoir dogs, i no tan sols ens va meravellar l’Auditori, sinó que es va emportar el premi al millor guió i direcció. Quentin Tarantino tenia llavors 29 anys, i aquell era el primer treball a la pantalla d’un jove criat als videoclubs i als cinemes de barri de Los Angeles. Sitges representava l’inici del reconeixement internacional a la seva labor i, per això mateix, ell sempre ha considerat la Blanca Subur com un dels seus llocs d’acollida familiar. Després ha vingut dos cops més al festival sitgetà: el 1996 hi va rebre la Màquina del Temps i el 2005 va tornar per presentar-se com a productor amb la sangonosa Hostel, d’Eli Roth.

M’agrada Tarantino perquè és una veritable destil·lació cinèfila. La seva educació es nodreix de sèrie negra B, combats de karatekes a Hong-Kong, spaghetti-westerns i terror amb tendències gore. És a dir, tota una programació del cinema popular per a les capes més senzilles de públic. Però no cal oblidar que la sèrie negra B ha foguejat Anthony Mann i Richard Fleischer; que els karatekes han fet venir ganes de gresca a Zhang Yimou i a Ang Lee; que els spaghetti-westerns ens han portat fins a Sam Peckimpah i a Clint Eastwood, i que el terror l’han conreat gent com Kubrick, Cronemberg o Guillermo del Toro. Tot això per dir-vos que en Tarantino, a base d’enginy i posada en escena creativa, ha aprofitat les deixalles per bastir el seu propi cinema popular, en el qual ens fa l’ullet contínuament, a fi que sapiguem veure i degustar el valor d’un tractament que enlaira el contingut.

Ara acabo de llegir la seva novel·la Hi havia una vegada a Hollywood, publicada en català per Columna, diguem que un complement o una variació sobre els temes de la pel·lícula del mateix títol. Els que heu vist el film, gaudit de la ucronia de Charles Manson, els plors d’en Di Caprio davant la nena, la companyonia entre Di Caprio i Brad Pitt i la deliciosa Margot Robbie fent de Sharon Tate i entrant en un cine on ella participava d’una pel·lícula de la sèrie Matt Helm, vosaltres, doncs, podreu completar aquesta visió del Hollywood dels 60/70 amb sentit de l’humor i exercici de nostàlgia.

La trajectòria d’en Rick Dalton, l’actor en hores baixes, mostra els temps de decadència dels grans estudis i l’apogeu de les sèries televisives del western, com ara Gunsmoke o la mítica Bonanza. Ell sap molt bé que els actors que les interpreten passen per tres estadis de dalt a baix. Primer són els protagonistes, més tard estrelles convidades i, finalment, fan de dolents. Llavors, quan perden totes les lluites amb el bo, ja saben que la seva carrera ha caigut en picat i els resta aprofitar l’oportunitat dels spaghetti que es roden a Almeria a les ordres de Tonino Valerii o Sergio Corbucci, això si hi ha sort. La novel·la, com la pel·lícula, traspua estima pels actors que tenen problemes per aprendre el diàleg, pels especialistes marcats per un passat de sang i per les nenes que no volen ser Shirley Temple.