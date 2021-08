Netflix i HBO estan en auge i amb ells tota una indústria de dissenyadors i animadors gràfics que troben en aquestes plataformes un espai on expressar-se. És el cas del manresà Eric Fernández Garcia (1993) que començarà una aventura laboral a Toronto, contractat per Technicolor, una empresa que engloba diferents estudis d’animació i disseny d’efectes visuals en 3D.

Se’n va a treballar a Toronto. Què hi va a fer allà?

M’ha contractat Technicolor, una gran empresa enfocada en efectes visuals en cinema i publicitat, que té diferents estudis creatius, i jo estaré concretament a MR. X, a Toronto. Fa un parell de mesos van contactar amb mi i no m’ho vaig pensar dos segons. És la feina que somiava de petit. Estem parlant d’un estudi molt gran que treballa amb Netflix, HBO, Amazon Prime... Si tot va bé tinc opció de renovar el contracte i treballar no només a Toronto sinó a Nova York, Los Àngeles i on em necessitin.

Com li arriba aquesta oferta?

Van veure la feina que havia fet per diferents projectes a petita escala, sobretot alguns que he fet a la universitat, també un anunci d’un videojoc i els va agradar molt.

Tenia clar que el seu futur passava per marxar del país o esperava trobar feina aquí?

A Espanya no hi ha tants estudis i tot és més complicat, i els que hi han, que són de qualitat, no acaben de creure en el talent autòcton. No s’aposta realment per aquesta indústria i els millors estudis estan fora, així que vaig decidir buscar alguna cosa fora i van ser ells qui es van posar en contacte amb mi. Em paguen el pis el primer mes, els vols i el visat. Ho cuiden tot molt.

En quin moment assimila que el seu futur passa per l’estranger?

A mesura que em vaig endinsant en aquest univers vaig veient més clar que hauré de marxar a buscar-me la vida fora, que serà molt complex poder trobar alguna cosa que m’agradi aquí. Penso que hi ha grans estudis al país, però el problema és que la nostra feina no està gens valorada i els sous, en comparació amb altres països, són molt més baixos.

Exactament, quina serà la seva feina a Technicolor?

El nom tècnic és «grooming». Es tracte de simular digitalment el pelatge de tot tipus d’éssers. És una feina molt específica, un departament concret. Aquí els estudis són més generalistes i has de fer més coses, en canvi a altres països hi ha molts departaments diferents i cadascun compta amb especialistes en la matèria. A mi des de sempre que m’ha agradat molt aquesta part i ara la puc expressar.

Ja sap què farà exactament?

Encara no. Sé que últimament han treballat amb pel·lícules com Cruella i altres produccions amb plataformes de pagament. Em puc trobar de tot i haig d’estar preparat per a qualsevol repte, i aquesta és de fet una de les gràcies de la meva feina, que sempre presenta nous reptes i objectius.

Els experts diuen que el futur són les sèries.

A Technicolor van començar fent cinema, però cada vegada fan més sèries perquè és el que la gent consumeix. A nivell econòmic i el format és molt més assequible que el cinema i permet tenir una gran varietat d’oferta sota un mateix paraigües. Portem uns quants anys de creixement molt bèstia d’aquests nous formats, però el millor encara estar per arribar.

Hi ha alguna pel·lícula o sèrie que l’animés quan era petit a voler-se dedicar a aquesta feina?

Recordo que al·lucinava amb Star Wars o Matrix, que són de les sagues amb millors efectes especials que s’han fet. Són dues de les produccions que més em van impactar. Ja quan era més gran em va agradar molt Avatar i quan acabava de mirar les pelis el primer que feia en tornar del cine era buscar a Internet com s’havien fet els efectes especials. No era un interès purament professional, sinó més aviat curiositat.

Com va començar en el món del disseny digital i l’animació 3D?

Vaig començar a estudiar un grau mig de disseny gràfic, però en aquell moment no m’imaginava pas que acabaria treballant d’això. Era més perquè em cridava l’atenció, però ho veia molt lluny.

Quin és el seu objectiu ara que ha trobat la feina que sempre havia somiat?

Tinc moltes ganes de començar a aprendre dels millors, perquè allà hi ha els referents i gent que porta molts anys dins el sector i em pot ajudar molt. Espero arribar lluny. Haig d’aprofitar per fer molts contactes i estar més relacionat amb altres estudis, perquè allà tothom es coneix i si treballes bé és més fàcil que es parli de tu dins del sector. La idea és anar passant d’un estudi a un altre.

Hi ha patrons que es repeteixin en el seu dia a dia o cada jornada laboral presenta enigmes diferents?

Diria que fins i tot en una mateixa seqüència hi ha diferents solucions i problemes que se’t presenten. Pot semblar que treballes sempre amb el mateix sistema, però has d’anar variant i ajustant amb una posada en escena diferent. Si plou ja has d’ajustar, i pot ser que en la mateixa seqüència el pelatge variï. En una pel·lícula pots fer moltes coses diferents en una mateixa escena.