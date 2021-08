n Serà la seva cinquena edició, i el Festival de Titelles del Moianès ja ha conquerit gairebé tots els municipis de la comarca. L’esdeveniment nascut amb l’impuls de la companyia Rocamora Teatre, establerta a Calders, torna a fer créixer enguany la seva àrea d’influència i, des de dijous i fins al diumenge 5 de setembre, organitza un total de 26 activitats en nou dels deu pobles del Moianès.

Carles Cañellas, que va fundar Rocamora Teatre el 1982 i dirigeix el festival, destaca que «de mica en mica els alcaldes i regidors de Cultura han vist que el festival és interessant per a les seves poblacions i, cadascú dins de les seves possibilitats, ha decidit implicar-s’hi. Hem assolit la nostra missió, o sigui que ens donem per satisfets».

De fet, tot i que l’esdeveniment es va posar en marxa només a Calders, ja des de l’inici es va denominar Festival de Titelles del Moianès, «perquè hem defensat la comarca des del primer dia». Cañellas també destaca que «estem envoltats de comarques molt potents que ens porten molt de públic. I ens consta que hi ha gent que ve de lluny, de Santa Perpètua de Mogoda, de Sabadell... i que aquests dies ens truca perquè es vol assegurar de tenir plaça. Es demostra que si tens una programació potent, la gent es desplaça per gaudir-ne».

El Festival de Titelles del Moianès, iniciat a Calders, ha anat afegint pobles al llarg de la seva trajectòria: primer Monistrol de Calders, després Sant Quirze Safaja, l’any passat ja van fer un salt, incorporant Moià, Castellcir i Castellterçol, i aquest cop s’hi integren Collsuspina, Santa Maria d’Oló i l’Estany, on es farà la cloenda. L’única excepció, doncs, és el municipi més petit de la comarca: Granera, de 77 habitants. «Ja organitzen un festival de música a l’estiu, i, essent tant petits, ja tenen exhaurit el pressupost de cultura», remarca el director del festival, que Rocamora Teatre organitza a través de l’entitat Espai Animacions, dedicada a la creació artística amb tallers i residències.

30.000 euros de pressupost

L’esdeveniment s’aixopluga sota el paraigües del Consell Comarcal del Moianès («tenim un objectiu comú»), però cada municipi «s’ha de buscar la vida» per cobrir el pressupost: «demanant ajudes a la Diputació, a través de Programa.cat de la Generalitat...», exposa Cañellas. De tota manera, si cal, el festival soluciona la papereta de la sol·licitud de subvencions.

El director destaca que el pressupost (caixet dels artistes i despeses de difusió) s’ha incrementat de 20.000 a 30.000 euros entre l’edició passada i l’actual. «I hem pogut repetir el fet de no haver de rebaixar el caixet a ningú. En les tres primeres edicions havíem demanat a tothom que ens ajustés el preu, però ja podem respectar les exigències econòmiques de les companyies».

L’edició de l’any passat, ja en plena covid, va atraure més de 1.700 espectadors: una mitjana de 106 espectadors per funció. Però «en alguns llocs ens va anar més bé que en altres», reconeix l’organitzador del festival de titelles. A Castellterçol, «va ser la bomba, amb més de 250 espectadors en un espai obert. En canvi, a Calders, en espectacles nocturns que es van fer en espais tancats perquè plovia, vam ser una vintena. Però crec que la gent ja ha entès que la cultura és segura, i retornem als espais tancats en espectacles que ho requereixen».

D’aquesta manera, l’expectativa és que en aquesta edició es puguin atreure 2.700 espectadors, un miler més que l’any passat, tot i que la voluntat és assolir una xifra bastant més alta, que se situa en els 6.500. «Potser aquest cop no, però sí quan el programa estigui desenvolupat al 100%, tenint en compte que la comarca té uns 14.000 habitants».

22 espectacles en cartell

La missió del Festival de Titelles del Moianès és donar a conèixer el teatre de titelles en totes les seves vessants: tradicional, avantguardista... titelles de fil, ombres, guants... i per a tot tipus de públic. A més, la política de la direcció artística és no repetir espectacle en diferents seus. Així, enguany se’n programen 22, i només hi ha un repetidor: Circumploqui, de Peus de Porc, que es podrà veure a Calders i a Moià. «Té la particularitat que és itinerant, i no n’hi ha gaires, i també és una manera d’anunciar que comença el festival al poble». També s’ha programat una exposició (Castellterçol) i un taller d’introducció al titella de fil (Castellcir i Sant Quirze Safaja).

El que sí que es fa és repetir alguns espectacles d’una edició per a l’altra: «per exemple, Poemes visuals, de Jordi Bertran, que es podrà veure a Moià, el programem per tercera vegada. Cada cop té un èxit espatarrant. Aquesta és una manera de premiar l’artista i donar una segona oportunitat als espectadors que s’ho han perdut. Però quan els tornem a programar és en poblacions distants».

Cañellas destaca tres espectacles de la programació d’enguany, «per les seves característiques, perquè de qualitat en tenen tots». Es tracta de Pallassos de fusta, de la Cia. de Marionetes Herta Frankel, que estrenarà el festival dijous a Castellterçol («la seva col·lecció de marionetes es conserva al Tibidabo»); Retahíla, de Rodorín, que s’escenificarà el 28 d’agost a Calders («és un conta-contes de Madrid, que utilitza objectes i té una gràcia extrema»; i Gnoma, de Pea Green Boat, que es veurà el 3 de setembre a Moià («ha estat molt premiat»).