La creativitat i la música no entenen de fronteres ni de distància. Així ho demostra Distant Harmonies, el duet bagenc format pel manresà Marc Rodríguez i el santvicentí Jordi Rubio el 2019 que connecta Berlín i Manresa per oferir música produïda a més de 1800 quilòmetres de distància. El març d’aquest any van presentar el seu primer treball, Dancing with the waves, títol també del primer senzill del disc (que es pot escoltar gratuïtament online) conformat per un total de set peces. Amb aquesta primera posada en escena, el duet bagenc vol continuar «fent música des des de la distància. És el què ens fa feliços», explica Marc Rodríguez.

Aquesta nova experiència és la conseqüència directa de dos fets: ser amics de tota la vida i a més ser amants incondicionals de la música. «Ens coneixem des de sempre i quan érem joves vam muntar una banda i ens anava prou bé. Per circumstàncies de la vida el Jordi va anar a viure a Berlín i el 2019 ens vam adonar que teníem els materials per continuar fent música», explica Rodríguez. Amb una bateria elèctrica, guitarres, piano i un ordinador l’aventura va començar a prendre forma sense cap més pretensió que la de passar-ho bé.

En cada artista el procés creatiu de la peça segueix el seu propi camí. No hi ha una pauta que es repeteixi i sigui comuna en tots els artistes. Si ja és complex quan es tracta d’una formació que conviu en un mateix estudi, telemàticament hauria de ser més difícil. «No seguim cap pauta a l’hora de fer una cançó. Si jo tinc la idea em gravo i li envio al Jordi i després ho posem en comú i comencem a treballar-hi», subratlla Rodríguez. Afegeix que «quan una cosa t’apassiona, és més fàcil dedicar-hi hores. A mi m’agradaria més anar al local i que fluís tot, tot té handicaps. Però estem molt en contacte i estem molt contents del resultat final». Per al duet bagenc, la música és una forma de seguir lligats to i la distància, de continuar divertint-se sense cap compromís més enllà de la seva passió genuïna per la música. El disc, que van produir íntegrament ells mateixos, és una diversió. «Et sents molt bé quan acabes, és una satisfacció personal brutal».

Control del procés creatiu

Cada vegada és més comú que el músic vulgui controlar el procés creatiu amb el màxim detall. No només les lletres, el ritme i la melodia, sinó l’edició i la mescla. Distant Harmonies ha hagut d’aprendre a treballar tot el procés sense cap ajuda externa. «Jo toco la bateria i el Jordi les guitarres i el piano i també porta la part de producció, però n’ha hagut d’aprendre perquè no en sabia abans de començar el projecte», explica el manresà. La única part que no és del duet bagenc són les veus. En el disc hi ha tres peces instrumentals i quatre amb veu, cadascuna d’un cantant diferent. «Com que no és la nostra especialitat vam decidir demanar-ho a amics i coneguts que fa anys que coneixem i tots hi van estar d’acord. És bonic compartir-ho amb gent que coneixes», explica Rodríguez. Això sí, pel proper projecte -que ja està en marxa- el duet explica que s’animaran amb les veus. «Potser no som els millors cantant, però ho volem provar».

Nous horitzons

A mesura que anaven tenint més material, els amics els animaven a continuar. «Hem aconseguit que soni bé, professional. Ara els mitjans que es tenen son molt potents i amb poc permeten uns resultats impensables fa uns anys». Una de les avantatges de treballar sense pressió i de forma auto produïda és que el projecte es pot permetre certes llicències que, en altres casos, serien complicades. «Tenim cançons de vuit minuts. Això ho fem perquè ens ve de gust, però seria complicat en un altre inèrcia». El duet està fortament influenciat pel metal, tot i que «el ventall d’influències que tenim és molt ampli. Ens agrada el metal escandinau i en les nostres cançons buidem una mica tots els estils i referents que ens agraden». En aquesta mescla hi ha grups com Soen, Leprous, Black Sabbath, Camel o Katatonia.

Amb l’esclat de la pandèmia, aquest tipus de projectes han tornat a estar a primera plana. Els grups s’han separat temporalment durant el confinament i molts músics han hagut de reinventar-se sense poder trobar-se. Però Rodríguez subratlla que això «no és cap novetat. Potser la pandèmia ho ha fet més visible, però ja feia temps que passava i és una demostració que amb els mitjans tecnològics actuals és possible fer música des de la distància». Sense pretensions, amb l’únic objectiu de passar-ho bé, Distant Harmonies ja té enllestit el següent projecte, que constarà de quatre temes.

Res pot equiparar-se a «l’orgull d’haver pensat, produït i llançat la teva pròpia peça». Així ho veu Marc Rodríguez que, afegeix, «a mesura que avançàvem vam adonar-nos que estàvem aconseguint uns resultats molt bons.

Amb uns mitjans reduïts érem capaços de sonar molt bé, i aquesta va ser l’empenta per continuar endavant». El març del 2021 van publicar el seu disc a Spotify, Deezer, Amazon Music i Apple Music, i a més tenen un canal e Youtube en el que pengen vídeos casolans en què ensenyen com construeixen la peça musical. Rodríguez afegeix que «És una mica un making off, i tot i que tinguem els seguidors comptats seguim amb molta il·lusió, ja que el més important per nosaltres és gaudir del procés i estar orgullosos del que fem i demostrar que és possible fer música malgrat la distància».