El show de Truman es va estrenar el 1998 i va ser visionària: s’hi posaven en dubte els fonaments d’una realitat construïda a partir de codis televisius i falta de privacitat, amb el dia a dia concebut com una aparença perfectament calculada on som qualsevol cosa menys nosaltres mateixos. Free Guy no té la mateixa ambició que l’extraordinària pel·lícula de Peter Weir, però és interessantíssima i també la seva evolució lògica.

Aquí el protagonista no viu en un plató de televisió, sinó que descobreix que la realitat violenta, eixelebrada i imprevisible que habita és en realitat un videojoc de món obert i que ell no és ni tan sols el protagonista. Passat el xoc de saber que tot el que veu i sent està programat, també descobreix que el joc podria tenir data de caducitat i que hi ha intel·ligències artificials interessades a provocar el col·lapse. Però amb l’ajuda de Miller, molt més valenta i decidida que ell, el protagonista aprendrà a convertir-se en l’heroi que mai ha volgut ser en un món que el necessita per sobreviure.

Per descomptat que el director Shawn Levy i els seus guionistes han de buscar l’equilibri entre l’espectacle i la reflexió, i això fa que no aconsegueixi tenir la profunditat que afavorien les seves premisses, però és una metàfora molt notable del món virtual que compta amb idees impagables (la configuració de l’escenari, que a estones recorda els de la saga GTA) i un discurs subtil i molt encertat sobre la tendència col·lectiva a viure en pilot automàtic.

Free Guy brilla pel domini de Levy dels mecanismes del fantàstic (és un dels principals artífexs de la sèrie Stranger Things), per un enlluernador embolcall visual (és una d’aquelles pel·lícules que has de veure més d’un cop per capturar tots els seus detalls) i pel magnífic repartiment. Hi trobem el també productor Ryan Reynolds, que des que va donar la campanada amb Deadpool s’ha convertit en l’antiheroi irreverent per excel·lència del cine actual i un dels grans actors de comèdia; i Jodie Comer, que fa créixer la pel·lícula cada cop que apareix i té entre mans un dels millors personatges de la funció. Al seu costat, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery, Channing Tatum, Mike Devine i Taika Waititi, que continua alternant la direcció (acaba d’enllestir Thor: Love and Thunder) amb aparicions secundàries. Disney, responsable de la pel·lícula des que va comprar la Fox, ha insinuat que podria rodar-ne més entregues.