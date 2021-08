Un any més, la Festa Major de Manresa tindrà en les exposicions un dels seus plats forts culturals. El dimarts 24 obrirà portes a la Biblioteca del Casino Recull de premis del Concurs de Fotografia Festa Major de Manresa, que fa un recorregut per la història del guardó, que el 2020 no es va convocar.

En el camp de l’art, el dijous 26 d’agost es farà la inauguració de dues mostres al Centre Cultural el Casino. A les 20 h, es llegirà el veredicte de la 91a edició del Concurs Exposició d’Artistes Manresans, que organitzen el Cercle Artístic i l’Ajuntament. I mitja hora més tard es procedirà a declarar oberta la mostra Ser arbre, una proposta de l’artista manresà Josep Morral que combina els elements naturals amb la pintura acrílica i la imatge digital. Divendres (20 h), s’inaugurarà al Cercle la mostra Realitats, de Ramon María Jounou.