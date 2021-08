Tricicle Clic, gest, humor, llenguatge és l’exposició que el Palau Robert de Barcelona dedica fins al 3 d’octubre (entrada gratuïta) a repassar la trajectòria i el llegat de Tricicle, el grup còmic teatral que va penjar les botes el 2020 després de 40 anys als escenaris. A la primera planta de l’edifici, la mostra comissariada per l’arquitecte Juli Capella no només vol encomanar el riure i l’alegria que defineixen l’ADN del teatre de Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans, sinó també «agrair-los» els seus anys de dedicació. L’exposició revisa i fa balanç de la seva aportació al món escènic, dins la cultura catalana, espanyola i internacional amb una col·lecció d’objectes, documents i projeccions que donen compte del seu extens currículum d’espectacles i intervencions artístiques.

El repàs a la trajectòria inclou les seves principals obres teatrals, apunts d’informació d’una quarantena d’anys sobre els escenaris amb més de 6.000 representacions i més de 400 teatres visitats arreu del món. Però, també, elements de reflexió i de coneixement entorn d’un dels principals grups de l’escena catalana i internacional contemporànies.

En sis sales es fa un repàs exhaustiu a la personalitat de la companyia i dels seus integrants, a la seva trajectòria des dels inicis fins als grans èxits internacionals i a les singularitats dels seus espectacles teatrals i de les seves incursions cinematogràfiques i televisives. Així mateix, s’ofereixen fragments audiovisuals dels seus espectacles, objectes emblemàtics i records personals, les xifres més significatives de llur singladura al llarg de quaranta anys d’activitat, així com algunes petites sorpreses per al visitant.

En definitiva, la mostra vol palesar fins a quin punt Tricicle va contribuir a la renovació de les arts escèniques d’aquí i d’arreu i explicar com es va consolidar com un dels grups teatrals de més èxit i més estimats pel públic. Un grup que seguia omplint les platees l’any 2020, quan va decidir prendre unes «vacances indefinides» després d’uns anys girant el que ha estat el darrer espectacle, Hits.

L’exposició reconeix Tricicle com una «icona» de l’humor a Catalunya que ha aconseguit un ampli reconeixement en les nombroses gires per diversos països, com França, Itàlia, Alemanya, Holanda, Japó i els Estats Units. La seva contribució ha sigut, argumenta la mostra, la creació d’un nou llenguatge gestual humorístic «de caràcter universal».

Gràcia, Mir i Sans van comentar a l’ACN que l’exposició supera les seves expectatives i que els corprèn adonar-se de la «quantitat de coses que han fet en 40 anys, sempre amb l’objectiu de fer que el públic s’ho passi bé». «Aquesta és la gran rúbrica, el públic que ens ha ‘suportat’ durant tot aquest temps», destaca Mir.

Tricicle diuen que no estan segurs de si deixen cap llegat, perquè sempre han anat per lliure, amb un estil «propi» i «difícilment imitable». El que sí que estan convençuts d’haver creat és «públic». I estan contents d’haver contribuït que diverses generacions hagin anat al teatre amb ells, sovint plegades. «Tenen el rècord de provocar una rialla cada 8 segons», hi afegeix l’arquitecte i dissenyador Juli Capella, comissari per encàrrec dels seus col·legues del grup teatral. «Els espectacles han donat alegria a la gent», amb la divisa «d’estimar el públic per damunt de tot i no avorrir-lo mai, i els hi ho volem agrair».