Els Carlins de Manresa continuarà durant el nou curs la tasca de promoció de les arts escèniques entre els joves amb una nova edició dels Tallers de Teatre adreçats a nois i noies de 2n a 4t d’ESO. Tot i les limitacions que marca la normativa sanitària, l’entitat persevera en una activitat que fa trenta anys que porta a terme.

Els tallers del curs 21-22 treballaran aspectes com la memorització de text i la improvisació, a més de qüestions indispensables per a la pràctica teatral com la dicció i el moviment escènic. La dinamitzadora serà Judit Aguilera, una formadora feta a l’entitat, i durant l’any es treballarà una obra de teatre que es mostrarà al públic a final de curs

El curs començarà l’1 d’octubre, i es durà a terme els divendres de 18 a 20 h. Per a apuntar-s’hi cal adreçar-se al web elscarlins.cat i a les xarxes socials de l’entitat.