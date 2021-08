No es pot evitar sentir un punt de nostàlgia davant de les imatges de nens i nenes jugant alegrement amb l’escuma del Correaigua i les que exploren les gammes cromàtiques del Castell de Focs quan el parc de l’Agulla s’omplia amb milers de manresans. Són estampes d’una altra vida, una que esperem que torni aviat, i que van retratar durant anys els participants en el Concurs de Fotografia de la Festa Major de Manresa. Per fer memòria de les obres guanyadores de l’última dècada (2011-2019), Foto Art Manresa, que organitza el certamen amb l’Ajuntament, ha preparat una exposició al vestíbul de la Biblioteca del Casino que estarà oberta fins al 17 de setembre.

El concurs es va cancel·lar l’estiu passat per la impossibilitat que tothom qui ho volgués pogués accedir als actes amb la mobilitat necessària per fer bones fotografies. «Si no es podia garantir l’entrada a totes les activitats, no tenia sentit fer la convocatòria», explica Bernat Bozzo, que presideix Foto Art Manresa des de l’octubre passat. Les restriccions perduren i, per tant, l’entitat es veu obligada per segon any consecutiu a no muntar el certamen.

Però a la biblioteca no hi falten fotografies: un total de 45 obres que durant nou edicions van ser guardonades pel jurat amb el Premi d’Honor, el Primer Premi, el Segon Premi, el Premi Especial de la Festa Major Infantil i el Premi Especial Regió7. I en moltes de les imatges que es poden admirar, el protagonisme és per als nens.

«Habitualment, les fotografies que guanyen són les que s’han realitzat en actes multitudinaris, i això ni l’any passat ni en aquest és possible», reflexiona Bozzo. El foc i l’aigua són temes recurrents que sempre proporcionen instants de bellesa o oportunitat que els participants intenten capturar.

«Segur que si, malgrat tot, féssim el concurs, hi hauria fotografies de qualitat, però no tothom hi podria optar», afegeix el principal responsable d’una entitat que té dos centenars d’associats. En cada edició hi ha a la vora d’una trentena d’autors fidels que presenten les seves obres, tot i que el certamen està obert a tothom i sempre hi ha algun nom nou que s’afegeix a la llista de vencedors.

Els autors que van obtenir un guardó entre 2011 i 2019 són: Genís Sáez, Toni Galera, Santi Viladrich, Oscar Antolín, Antoni Targarona, Roberto Andrés, Santi Bajona, Francesc Comellas, Adelina Putellas, Jordi Forés, Pura Travé, Ignasi Trapé, Jordi Preñanosa, Yolanda Pradas, Pep Moyano, Javier Checa, Carles Buxaderas, Josep Ars, Joan R. Deitx, Jordi Roca, Jaume Casas, Cesc Valcárcel, José Cruz i Àngel Pons.

La visita a l’exposició activa la memòria de fotografies que van quedar a la retina, moltes amb els infants com a actors principals, ja sigui remullats d’aigua, bocabadats davant d’un cap de cavall de cartró o fent companyia a les peces disposades en un tauler d’escacs gegant. El mosaic que configuren totes les obres és ple d’aigua i foc, però el concurs també en va premiar altres que tenien motius diferents, com la que mostra, en la perspectiva d’un gran angular, la bellesa arquitectònica del pou de glaç, obra de Valcárcel en la darrera edició celebrada fins ara.