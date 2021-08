L’artista manresà Josep Morral persegueix les relacions entre cultura i natura, entre creació artística i entorn natural, en l’exposició Ser arbre, que s’estrenarà avui al Casino de Manresa i que es podrà veure fins el 24 d’octubre. Morral, llicenciat en Belles Arts el 1984, i un dels creadors bagencs més destacats de la seva generació, fa visible allò invisible.

L’exposició és un recull del treball del manresà entre el 2019 i aquest 2021, una col·lecció de 59 obres que barregen diferents tècniques: pintura, fotografia, escultura... I és que Morral explica que «busco renovar-me constantment. No m’agrada estancar-me en una idea o un projecte, sinó que miro sempre d’afegir noves tècniques al repertori. Busco explorar nous formats».

Després de l’èxit de les exposicions al Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS), i a la Galeria Artèria d’Igualada, l’artista manresà Josep Morral presenta gairebé la totalitat del seu treball a Manresa. «Per a mi fer-ho en aquest espai és un luxe i una responsabilitat. En tinc moltes ganes». Les obres d’aquesta exposició tenen continuïtat amb les propostes plàstiques que ha estat duent a terme aquests dos darrers anys i que tenen el seu inici en l’exposició i la intervenció a la natura feta a l’estiu del 2019 al CACIS de Calders.

La sala gran del Casino llueix colors forts i vius de les pintures i fotografies de Morral i està coronada per set enormes teles, cadascuna d’elles amb un arbre pintat en pintura acrílica i grafit. «Vaig procurar que aquestes teles simulessin les làmines botàniques antigues, vaig pensar com es reproduïa científicament, amb el mateix tipus de lletra i tot.» En una d’elles, un arbre de les Canàries. Només en queden 12.

Per a l’artista manresà, «la part estètica és un reclam per a l’espectador, però les obres han de voler dir alguna cosa, tenir un component de denuncia implícit. L’art t’ha de fer pensar. Jo no dono respostes al canvi climàtic, això ho farà un científic, però sí que faig preguntes». L’obra de Morral present una paleta de colors extensísima, molt potent. A més, Morral sempre busca la resposta del públic. «Per mi és molt important el que pugui aportar el públic. Sempre donen una dimensió nova a la obra». En un context d’emergència climàtica i d’incapacitat de prendre decisions sobre el futur del nostre planeta, Morral llança un missatge amb un rerafons vital, esperançador, encara que alguns dels seus treballs mostrin arbres ensopits i derruïts. «En certa manera sí que vull oferir aquesta visió que després de tot hi ha esperança. Els arbres són vitals per a l’ésser humà i els hem de correspondre».

La idea que vehicula l’exposició, present en la gran majoria de peces artístiques, és, tal i com explica Morral, «que l’art neix de la natura. Per això he intentar plasmar a través de les obres com la pintura regalima de l’escorça, perquè d’alguna manera en surt de les clivelles.» En una cantonada de la sala, una obra que es titula «5.000 línies» en què l’artista ha dibuixat un arbre a través amb el nombre exacte de línies esmentades al títol i amb una gran paleta de colors. Una peça que exemplifica l’objectiu de Morral. «El procés de creació s’assembla al del creixement de l’arbre, perquè les línies són verticals i constants. La sensació de verticalitat i moviment t’acompanya perquè tu fas aquest moviment, el fas créixer».

També hi ha espai per a les fotografies, impressions digitals editades amb Photoshop que generen imbricacions entre art i natura, entre el cervell humà i l’ arbre. «També he treballat amb polièster, i en la figura Lligam jugo amb el relleu i amb els llums LED per donar una nova consistència a un tipus de peça que ja havia estrenat anteriorment, però ara amb una nova dimensió». Art en constant canvi, en forma i fons.

Per a Morral, la por a la pàgina en blanc no arriba durant el procés, sinó una vegada s’acaba. «Quan comences a partir d’un esbós, una idea o un objecte sempre tens un fil per estirar. És quan acabes el projecte que sents una mena de buidor i et costa tornar a començar.» Avui, a 2/4 de 9 del vespre es podrà veure la inauguració de «Ser arbre» a la sala gran del Casino de Manresa.