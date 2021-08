Art figuratiu i conceptual van triomfar en l’edició número 91 del Concurs d’Artistes Manresans celebrat a la Sala 7 del Casino. L’exposició, que va quedar inaugurada ahir, acull un total de 40 obres, que romandran exposades fins el dia 12 de setembre. L’artista Francesc Alquézar (1954) va rebre l’accèssit de 500 euros per la seva obra La Mare, seleccionada en segona posició i el pintor manresà Jaume Mestres Angla (1964) es va fer amb el primer premi de 1000 euros per la seva obra Bavarada.

Els dos premis van anar a parar pe dues obres contraposades, que van exemplificar el repertori general de l’exposició. Art figuratiu en l’obra d’Alquézar i un a cavall entre la part paisatgística més figurativa i la conceptual en l’obra de Mestres. La presidenta del Cercle Artístic de Manresa, Maria Alba Comas, va subratllar la «gran qualitat de les obres presentades. Tot i que hi ha hagut menys quantitat, el nivell s’ha mantingut alt». I és que el passat 2019 es van presentar més de 60 obres, una xifra que contrasta amb les 40 d’enguany. «La pandèmia ens ha fet molt de mal, alguns pintors s’han aturat i ho hem notat», explicava Comas.

Tot i la davallada, la regidora de Cultures i Festes Anna Crespo remarcava la «qualitat de l’exposició i la dificultat de sumar 91 edicions amb tant de nivell». La sala, que va respectar els límits d’aforament, va aplegar una vintena de persones durant la presentació de l’acte. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va voler fer èmfasi en el «gran valor cultural de Manresa, que demostra que batega art i cultura», i en va destacar la qualitat de les obres.

El guanyador de l’accèssit, Francesc Alquézar amb La Mare, és un habitual en el Concurs d’Artistes Manresans. «M’hi presento des de la dècada dels 70, fa molts anys que volto per aquí.» El format del quadre, més gran que la resta, és una de les senyes d’identitat del pintor manresà. «M’agrada treballar en aquest tipus de formats perquè crec que quan són més petits et limiten. Em sento més còmode treballant en aquest tipus de formats». Alquézar contrasta amb el primer premi, Jaume Mestres, artista que tot just és la tercera vegada que s’hi presenta tot i tenir una extensíssima trajectòria darrere. La seva obra, Bavarada, juga amb els límits tal i com explicava el mateix artista. «Aquest quadre el vaig fer el 2020 en una etapa a cavall entre el figuratiu i l’abstracció, també el paisatgisme. Volia que tingués un matís bastant igualat, sense contrastos, i per això l’obra presenta aquesta mateixa línia.» Per a Mestres és un «honor immens participar en aquest concurs. Estem parlant d’un premi que té 91 anys de trajectòria, com a manresà poder participar-hii formar part d’aquest projecte és un luxe i a més recullo la tradició familiar, perquè tant el meu pare com el meu tiet hi van participar.»